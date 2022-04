Julia Otero relata cómo un jefe la acosó en un despacho: "A la próxima, te doy una hostia"

Julia Otero relató a Jordi Évole uno de los momentos más complicados de su trayectoria, cuando tuvo que quitarse de encima a un jefe que intentó acosarla en el trabajo. "Acoso, un poquito. Lo resolví rápido", respondió cuando el presentador de La Sexta le preguntó si había vivido alguna situación de ese tipo.

Otero explicó cómo sucedieron los hechos que se produjeron en un despacho, cuando hablaba con un directivo de una de las empresas en las que ha trabajado a lo largo de su extensa trayectoria profesional.

"Estaba sentado detrás de la mesa de dirección, se levantó, se sentó en la silla que estaba a mi lado, acercó la silla y me puso la mano en la rodilla", comentó Otero, que respondió "mirando la mano". "La quitó y me dijo: 'No seas tonta", siguió la periodista. "Pegué un manotazo y le dije: 'Si estás ahí, eres mi director. Si cruzas ese camino, a la próxima, te prometo que te doy una hostia", espetó.

Afortunadamente, la respuesta de Otero consiguió frenar las pretensiones de aquel directivo, cuyo nombre no quiso desvelar. "Me dijo: 'Así me gustan las gallegas, con dos cojones'. Volvió a su sitio y nunca más". "Tuve suerte, porque me consta que con otras de la misma empresa seguía. Está muerto y nunca diré el nombre. Ese tipo de situaciones todas las hemos vivido", afirmó.

Durante la charla, Évole recordó que Julia Otero fue de las primeras profesionales en mostrarse abiertamente feminista en televisión. "Cuando lo hacía poca gente, por miedo, porque a la feminista se la miraba de forma sesgada, con mala intención, como algunos intentan hacer de nuevo ahora", explicó ella.

