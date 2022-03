Will Smith es el invitado estrella de Pablo Motos, que le ha sentado en la mesa de El Hormiguero en un sinfín de ocasiones. El presentador es "amigo" del actor norteamericano y solo tiene buenas palabras para él, a pesar de que ha admitido que en los Oscar "metió la pata" con su bofetón a Chris Rock.

"Will Smith es una de las personas más especiales que yo he conocido en mi vida", dijo este lunes en su programa de Antena 3. "Es cualquier cosa menos una persona violenta, que lo único que quiere es que todo el mundo a su alrededor sea feliz y que además de un talento incuestionable tiene un corazón de oro", añadió en una firme defensa que hizo de Smith. "Seguramente ese corazón es el que le traicionó. Quien esté libre de meter la pata y de cagarla, que tire la primera piedra", añadió.

Pablo Motos ha intentado contar con Will Smith en El Hormiguero siempre que ha podido. En una ocasión, la estrella de Hollywood estuvo acompañado en el plató por su mujer, Jada Pinket Smith, y su hijo Jaden. Ocurrió en 2010 con motivo de la presentación de a película Karate Kid. En el plató (entonces se emitía en Cuatro) también estaba presente Jackie Chan.

"Cuidado con lo que dices a mi esposa": Will Smith ya advirtió a Pablo Motos en su visita a 'El Hormiguero' en 2010

Lo curioso se aquel día tiene que ver con una broma que Will Smith hizo al final del programa y que ahora cobra relevancia tras lo sucedido en la ceremonia de los Oscar. Pablo Motos tuvo palabras de agradecimiento para Chan y después se deshizo en elogios hacia el pequeño Jaden por su prometedora carrera.



Cuando el presentador iba a dirigirse a Jada, Smith interrumpió con un comentario jocoso que provocó las risas del presentador y del público. "Pablo, cuidado con las palabras para mi esposa", espetó el actor, una frase que ahora ha sido rescatada en las redes sociales a propósito del altercado en la ceremonia de los Oscar. "Jada, no me extraña que tengas tanto éxito en Hollywood", comenzó Motos. "Muy bien", apuntaba Smith. "Eres una de las mejores actrices del mundo pero, además, eres tan bonita por dentro que se me ha olvidado lo bonita que eres por fuera", dijo para terminar el comentario que dedicó a la mujer de Will, haciendo el juego con el actor, que estaba muy atento a lo que decía Motos.

