Candela Peña da un 'bofetón' a Pablo Motos por Will Smith: "En su programa te hacen pagar la liberad de expresión"

La reacción que más se esperaba en España al bofetón que Will Smith dio a Chris Rock en la gala de los Oscar era la de Pablo Motos, amigo del actor de Hollywood que es todo un habitual en su programa El Hormiguero.

"La violencia es injustificable. Will Smith ha metido la pata", dijo el presentador de Antena 3 este lunes, al mismo tiempo que ampliaba su discurso con otros argumentos para darle su apoyo. "Tiene un corazón de oro y anoche le traicionó", dijo motos ante la audiencia de su programa.

En defensa de Smith, el valenciano hizo algún comentario que ha causado polémica. "Chris Rock tiene que saber que la libertad de expresión no es gratis y eso lo sabemos todos. Si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, a lo mejor colapsas y le das un bofetón en público también. Es un arrebato, una cagada, pero estas cosas suceden muy rápido y cuando te quieres dar cuenta ya no tienen remedio", dijo Motos.

Precisamente, este argumento ha sido utilizado por la actriz Candela Peña para arremeter contra el presentador de Antena 3 a través de un tuit que ha llamado bastante la atención. "En una cosa tiene razón, la libertad de expresión en su programa también te la hacen pagar. No te llaman más", ha espetado, insinuando que está vetada en El Hormiguero.

En una cosa tiene razón, la Libertad de expresión en su programa también te la hacen pagar. No te llaman más. — CandelaPeña (@candela_penya) March 28, 2022

¿Qué ha pasado entre Candela Peña y Pablo Motos?

Candela Peña ha visitado El Hormiguero en varias ocasiones. Durante la promoción de la serie Hierro acudió al programa de Antena 3 y después fue a La Resistencia. Allí, Broncano le preguntó por su experiencia con Motos y Peña comenzó a 'rajar'. "Se metieron un montón conmigo, que si era marimandona...", empezó diciendo antes de que el humorista la interrumpiera. "¿Pablo [Motos]? Pero qué dices si Pablo es como Vicente Ferrer... ¿Se metió contigo Pablo?", preguntó sorprendido el jienense. "Insistió mucho en que era marimandona, que era pesada, que mi carácter no se qué... Fue un brasas", aseguró Peña causando una gran sorpresa en el público.

Dos años después, en 2021, Candela Peña volvió a hablar de El Hormiguero en La Resistencia y dijo que el programa "estaba grabado, lo dije aquí, y ese hombre cortó el grifo", dijo en referencia a ese supuesto veto de Pablo Motos por desvelar uno de los secretos de su formato. "No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada", repitió la intérprete, intentando acallar las risas y aplausos de Broncano y el público.