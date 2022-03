TVE da un programa a Lorenzo Milá tras casi dos años en la redacción, desde que dejó Roma

TVE recupera a Lorenzo Milá como presentador. El periodista reaparecerá ante las cámaras de la cadena pública como el nuevo conductor del programa En portada, el legendario formato que lleva 38 años en antena y que ahora inicia una nueva etapa con cambio de canal: deja La 2 y pasará a emitirse en La 1.

De esta forma, el periodista encuentra destino fijo casi dos años después de dejar la corresponsalía en Roma y volver a Torrespaña. Desde entonces, Milá ha estado trabajando en la redacción de los Servicios Informativos de RTVE a la espera de un proyecto concreto que no ha llegado hasta ahora.

Lea también: TVE desvela el sueldo que cobrará Andreu Buenafuente por su nuevo programa

Cuando acabó en Italia, en junio de 2020, el periodista descartó instalarse en una nueva plaza. "La posibilidad de incorporarme a otra corresponsalía me pilló muy cansado, tengo tres hijos y quería frenar la opción de otra corresponsalía. Ahora estoy explorando otros caminos. Yo estoy todos los días trabajando como redactor, se me ve menos, porque intento alejarme de la cámara, pero sigo aquí", dijo el año pasado.

Lorenzo Milá ha estado trabajando en la redacción de TVE

Durante estos dos años, Milá ha ido aparecido de forma puntual ante las cámaras de TVE: formó parte del despliegue de la cadena para las elecciones de EEUU en 2020, también lo hizo con motivo del aniversario del 11S y cuando las tropas norteamericanas abandonaron Afganistán. Lo cierto es que la nueva dirección de la cadena pública siembre ha contado con él. "Es un activo de esta casa. Aporta prestigio, profesionalidad y fondo a nuestros informativos en cualquiera de los ámbitos en los que esté implicando. Vamos a seguir trabajando con Lorenzo en una línea de trabajo más profunda", aseguró Esteve Crespo, director de Contenidos Informativos, hace unos meses.

Lea también: María Casado se derrumba y rompe a llorar, preocupada por la mala audiencia de su programa en TVE



En portada se emitirá a partir de ahora los miércoles a medianoche, después de Las tres puertas en La 1 y el Canal 24 horas, simultáneamente, con preestreno a las 20.00 horas en RTVE Play. El programa comienza sus emisiones semanales en La 1 el día 30 de marzo con el documental '¿Por qué a mí?' sobre los centros de menores. A través de las experiencias de 5 personas que han vivido en este tipo de centros, y de las opiniones de varios expertos, se relata lo que significa 'ser tutelado'. Muchas veces es la salvación para los niños y niñas que sufren desamparo en sus familias. Pero, por otra parte, el sistema público de protección tiene grietas y no siempre les protege.

Una parte del documental se dedica al abuso y explotación sexual que han sufrido algunos de estos chicos y chicas, que viven en estos centros. El equipo de En Portada hablado con extutelados que lo han vivido de cerca. En la mayoría de los casos, aseguran algunos especialistas, estas prácticas ocurren fuera de los centros donde viven, pero desde dentro no se puede o no se hace nada. Además, hay falta de medios, los educadores suelen no ser suficientes y no se trabaja lo necesario para que el menor vuelva con sus familias. Es la opinión de varios expertos que aparecen en el documental.

Entidades Lorenzo Milá Mencos