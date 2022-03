La película 'The Full Monty' se convierte en serie de televisión: reúne al reparto original y se verá en Disney+

La mítica película The Full Monty, un taquillazo británico que arrasó en 1997, tendrá una nueva vida en televisión 25 años después de su estreno en los cines. Disney+ y FX han anunciado que convertirán el exitoso título cinematográfico en una serie que contará con el reparto original.

La nueva ficción -en EEUU se emitirá en Hulu- volverá a estar ambientada en Sheffield y abordará los problemas a los que se enfrenta la clase trabajadora de una región que ha dejado atrás su época gloriosa como eje industrial y debe adaptarse a una reconversión que dispara el desempleo en la zona. La serie tratará sobre cómo con la unión de fuerzas, de forma inteligente, divertida y humana, se puede hacer frente a las adversidades.

Lea también: Aitana, fichaje de Disney+: protagonizará una serie con su novio Miguel Bernardeau y su suegro será el productor

La serie The Full Monty volverá a contar con el reparto principal original de la película entre los que se encuentran Robert Carlyle (Trainspotting) como Gaz, Mark Addy (Juego de tronos) como Dave, Lesley Sharp (Before We Die) como Jean, Hugo Speer (Britannia) como Guy, Paul Barber (The Dumping Ground) como Horse, Steve Huison (The Royle Family) como Lomper, Wim Snape (The Beaker Girls) como Nathan y Tom Wilkinson (Batman Begins) como Gerald. La serie también presentará un elenco completamente nuevo de hijos y nietos de los personajes originales.

La serie 'The Full Monty': ocho capítulos de 60 minutos

La serie The Full Monty estará compuesta de 8 episodios de 60 minutos y también reúne al guionista ganador del Premio de la Academia de la película original, Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire) y al productor Uberto Pasolini.

"Estamos encantados de volver a reunir a todos los Monty Men que ahora vienen acompañados de un séquito caótico de hijos, nietos, mascotas así como una variedad de parásitos, siendo una nueva oportunidad para ver cómo es la vida en Sheffield 25 años después", ha explicado Simon Beaufoy, creador, guionista y productor ejecutivo.

Lea también: Disney+ también comienza a producir series en España: 'Balenciaga' es su primer proyecto

El rodaje de la serie arranca hoy en Sheffield y Manchester bajo la dirección de Andrew Chaplin (Alma's Not Normal) y Catherine Morshead (No Offence) y está coescrita por Alice Nutter. Searchlight Television y FX han desarrollado la serie, que está producida por Little Island Productions y cuenta con Lee Mason, director de Ficción para Disney+, como productor ejecutivo.

Youtube Video