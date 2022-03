"Madre mía el día que esto salga": la reacción de Maribel Verdú sobre los Harvey Weinstein españoles

Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Miriam Díaz Aroca son las protagonistas de Belle Époque, la película española que ganó el Oscar hace 30 años. Las cuatro se reunieron con Fernando Trueba, autor de la cinta, para la última entrega del programa que presenta Jordi Évole en La Sexta.

Las actrices recordaron su experiencia en aquel rodaje que las llevó hasta Hollywood, repasaron el desarrollo de sus respectivas carreras y hablaron de los cambios que se han producido en la industria del cine. En este sentido, Évole quiso saber si se han encontrado con compañeros que han podido abusar de su poder, como el caso de Harvey Weinstein en EEUU. "Yo trabajé varias veces con él y aunque no me pasó a mí, sí les pasó a algunas amigas mías y no me lo contaron hasta que esto salió a la luz por miedo", dijo Penélope Cruz. "Hemos visto muchas cosas, aunque no me haya pasado a mí".

"Aquí no ha explotado el Me too", dijo Évole. "No ha habido nadie que haya sido expuesto por una actriz o un actor", planteó el periodista. "¿No ha pasado en España? ¿Hay miedo? Igual está pero nadie lo ha denunciado", preguntó el presentador a sus invitados.

"Yo creo que eso era en el pasado sobre todo. Cuando entré en el cine, se contaban historias de este y del otro, pero que pertenecían más a los años 60 y 70", respondió Fernando Trueba. Sin embargo, Maribel Verdú le llevó la contraria y expuso una realidad de la que apenas se habla.

"¡Y no tanto, Fernando! No existe la persona que ha paralizado la carrera de otra persona", respondió, "Pero me ha pasado con productores que he dicho que no a algo porque no me molaba y ellos se habían comprometido y me han vetado. Y tú lo sabes, Fernando, porque te lo he contado. Sí, existe gene que abusa de su poder. Y cuando a mí me ha pasado lo otro, que es ya intentar... yo en ese momento, de pequeña, se denunció, mis padres fueron al juicio porque yo era menor de edad. Me atreví", explicó la artista.

Verdú continuó su exposición recordando otros momentos "cuando, de repente, te llega un director de producción, que también me ha pasado, y corta para comer y te llama al despacho y pasa algo muy fuerte. Y dices, 'un momento'. Y vas a por unos compañeros para pedir que te acompañen. Y entras con dos tíos para que lo repita... en ese momento esa persona se quiere morir, porque con ellos delante no se atreve. De esas he vivido 'así'. Año 2008, 2012. ¡Claro que sí!", manifestó Verdú. "Claro que hay nombres, que a mí no me ha pasado, pero lo sé. Y dices: madre mía el día que esto salga".

