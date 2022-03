Saray se disculpa dos años después con 'Masterchef' y reconoce que incumplió su contrato: "Fueron descalificaciones inciertas"

Dos años después de su paso por Masterchef, Saray Carrillo, concursante de la octava edición del programa de TVE, dice haber tenido tiempo para "reflexionar" y ha decidido pedir disculpas por la polémica que protagonizó en 2020 y las acusaciones que hizo a los responsables de este espacio del que salió de forma airada.

"En relación con mi participación como concursante en Masterchef 8, he tenido tiempo de reflexionar acerca de las manifestaciones que hice respecto de la productora, la cadena, los jueces y mis compañeros de edición, en redes y en alguna entrevista", ha dicho en un breve comunicado que ha plasmado en las redes sociales.



"Me he dado cuenta de que lo que dije fueron descalificaciones inciertas e injustas", continúa Saray en un texto que ha compartido con todos sus seguidores. "No cumplí mis compromisos contractuales con el programa, realizando spoilers del contenido antes de su emisión", afirma.

"Por ello, quiero expresar públicamente mis más sinceras disculpas hacia todo el equipo. Muchas gracias por la comprensión", termina el texto de Saray, que llega casi dos años después de su paso por el programa, donde protagonizó algunos momento más que llamativos.



Hay que recordar, en primer lugar, el día que presentó un pájaro muerto sin cocinar como plato de una de las pruebas que planteó Masterchef, algo que causó una fuerte indignación y acabó con su expulsión del programa. Después, Saray arremetió contra el formato a través de las redes sociales y también mediante alguna entrevista que concedió a medios de comunicación. El programa se defendió entonces de las acusaciones que había hecho la participante.

