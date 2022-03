El lado más sincero de Broncano: cuánto dinero tiene, su capricho más caro y por qué no piensa casarse

David Broncano ha conseguido su entrevista más sincera a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya. El presentador de La Resistencia ha hablado de sus orígenes y ha hecho un repaso por sus momentos más difíciles en televisión.

"Era un niño muy asalvajado. Entre que mis padres eran de la tendencia de 'que los niños se críen en libertad' y mi casa, que estaba en el campo. Me alegro mucho de haberme criado mucho en un pueblo con el campo al lado", empezaba contado el humorista, que nació en Galicia pero se crio en Orcera, una localidad de Jaén.

Lea también: "He tenido a España engañada": Rosa López ya habló de la "mentira" de Armilla con Bertín Osborne

Pese a lo que se pueda pensar, Broncano no era "el gracioso de la clase": "Me da perecilla el cómico que está todo el rato haciendo chistes. Pero bueno, sí estaba a favor de la risa". Era buen estudiante, "no empollón, pero sacaba buenas notas", reconocía entre risas.

A los 17 años, Broncano y sus padres se trasladaron a Madrid, donde empezó la Universidad, aunque "nunca terminé nada": "Entré en Ingeniería informática pero no me terminaba de convencer y, después, hice Publicidad, que es una carrera de broma, se podría estudiar en dos meses, era muy fácil, y a su vez iba a facultad de Física de oyente, porque me gustaba". Tras salirle trabajo en televisión haciendo monólogos en Paramount Comedy, dejó los estudios de publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Broncano (@davidbroncano)

Sobre un momento difícil en televisión, el presentador de Movistar+ recordó la polémica que se formó por un sketch de La Resistencia que algunos interpretaron como una mofa hacia una niña que murió atropellada a las puertas de un colegio y aprovechó para aclararlo: "Lo que le ocurrió a esta niña sucedió después de que grabásemos el programa, pero el nombre del colegio ficticio que nosotros escogimos se parecía al nombre del colegio en el que había muerto la niña. Pero el programa se grabó antes de que pasase eso. Al cabo de tres o cuatro días hicieron un titular que decía algo así como 'David Broncano se ríe de la muerte de la niña atropellada'"

Bertín indagó también en la vida más privada del humorista, de 36 años, y preguntó si tenia intención de casarse. "Tengo cero ganas. No por falta de compromiso, sino porque no necesito formalizarlo por escrito", confesó Broncano. En ese momento, el gallego también compartió cuál había sido su capricho más caro: "es un coche deportivito" que le costó menos de 130.000 euros y que se puede permitir porque ahora "gana mucho dinero". "Lo gano honradamente", apuntó.

El capricho más caro de David Broncano: un coche deportivo. #MiCasaBroncano pic.twitter.com/Mv0sldCLFC — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 26, 2022

Entidades David Broncano Presentador Presentador Bertín Osborne Actor y cantante Actor y cantante