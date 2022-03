La periodista Sol Macaluso abandona Ucrania después de dos meses: "Mi cuerpo me pide una pausa"

La periodista Sol Macaluso se ha convertido en uno de los rostros más populares para la audiencia a la hora de informarse de las noticias relativas a la invasión rusa de Ucrania. La comunicadora ha trasladado la última hora para Informativos Telecinco y otros programas de Mediaset, como El programa de Ana Rosa, pero ahora ha decidido volver a España.

Después de dos meses en Ucrania, Macaluso da por terminada su experiencia en la zona y ya prepara su viaje de regreso. "El cansancio se empieza a notar", dice la periodista, que ha tomado la decisión después de "14 días de dilema constante conmigo misma para poder saber qué decisión tomar".

"Después de darle muchas vueltas, hablarlo con mi círculo de amigos y familia, he tomado la decisión de volver a España", comenta en el videoblog que hace desde Ucrania. "Es importante escucharse a uno mismo y también a su cuerpo... Y mi cuerpo me pide una pausa", añade la comunicadora, que pronto dejará el país desde el que ha informado para los espectadores de Telecinco. "Me alegra un montón volver a ver a mi familia, mis amigos y, sobre todo, a mi perro, pero cuando pienso en el momento de despedirme de Stefan y Max -el equipo con el que trabaja en Ucrania- se me hace el corazón pedacitos".

La salida de Sol Macaluso de Ucrania conllevará una nueva misión para la periodista después de conseguir que la hija de uno de sus colaboradores saliese del país. La niña está en Barcelona y allí espera la llegada de Sol y de su madre. "Me llevo a la mujer de Max. Me lo pidió él y próximamente se va a reencontrar con su hija", anuncia la periodista.