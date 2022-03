David Valldeperas confirma que se va de 'Sálvame' tras la crisis de audiencia

Horas después de conocerse la bomba, el propio David Valldeperas ha confirmado su salida de Sálvame tras la bajada de las audiencias del programa de las tardes. El director continuará en la productora, 'La Fábrica de La Tele', al frente de otros proyectos que traten de subir los resultados de Mediaset, que van cuesta abajo.

"Salimos del programa para hacer otras cosas", ha asegurado a Semana, haciendo referencia también a Alberto Díaz, el otro director que también se marcha. Ambos serán reemplazados por Óscar Cornejo, cabecilla de la productora, y David Linares, director de Socialité.

Horas antes, el propio Valldeperas jugaba al despiste con Jorge Javier Vázquez en directo. El presentador, que está viendo que el programa no remonta en audiencias tras los últimos cambios, se lleva un chasco con su marcha: "No os voy a dejar que os vayáis, porque sin vosotros no soy nada", lamentaba este martes.

Ante los cambios que se avecinan en Mediaset por la llegada del directivo Borja Prado, que va a ser nombrado nuevo presidente, desde 'La Fábrica de la Tele' ya están haciendo sus propias modificaciones para sacar a flote el barco de su programa estrella (o al menos intentarlo...).

Mediaset se encuentra hundida en una de sus crisis de audiencia más graves de los últimos tiempos. Vasile y sus gladiadores sostuvieron durante nada menos que una década un modelo de negocio que ha servido para que la cotizada ganara dinero: información rosa, control de costes y una parrilla construida para ganar las mañanas, las tardes y el prime time. Pero esa arquitectura empezó a hacer aguas el día que el tabique de Pasapalabra, repescado por Antena 3, se rompió, abriendo una vía de agua que no ha sido posible reparar.