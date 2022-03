El resquebrajo en las audiencias de 'Sálvame' provoca el despido de los directores David Valldeperas y Alberto Díaz

Que las audiencias de Sálvame no pasan precisamente por su mejor momento es un hecho. El corrillo de Jorge Javier Vázquez se las está viendo negras contra Antena 3, que arrasa con el culebrón turco Tierra Amarga y el resto de su parrilla vespertina.

Ante los cambios que se avecinan en Mediaset por la llegada del directivo Borja Prado, que va a ser nombrado nuevo presidente, los de 'La Fábrica de la Tele' ya están haciendo sus propias modificaciones para sacar a flote el barco de su programa estrella (o al menos intentarlo...).

Los directores David Valldeperas y Alberto Díaz han sido apartados de la dirección del programa, según ha avanzado este martes El Español. Según los mismos, la permanencia de algunos colaboradores también pende de un hilo.

No obstante, el cambio no se reflejará hasta abril, según apuntan otros medios como El Televisero. Aseguran que Óscar Cornejo, el cabecilla de la productora, y David Linares, el director de Socialité, pasarán a estar al frente de Sálvame.

De hecho, este mismo martes David Valldeperas está llevando la batuta del programa. Jorge Javier ha hecho referencia a esta noticia que sacude a Telecinco y han mantenido una conversación al respecto. "Tengo un lío en la cabeza. ¿Qué haces aquí, a ti no te habían despedido?", le ha dicho el de Badalona. "Todavía no", le ha contestado Valldeperas.

Tras la insistencia de Jorge, Valldeperas ha remarcado: "No, no, que yo estoy aquí a lo japonés, haciendo una huelga a lo japonesa. Alberto y yo no nos vamos a mover de aquí, ¿qué te parece?". Jorge ha sentenciado: "Fenomenal". De confirmarse el cese, el presentador se enfrentaría así a sus peores temores: "No os voy a dejar que os vayáis, porque sin vosotros no soy nada".