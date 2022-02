Telecinco retira 'Idol Kids' del lunes y lanza la entrevista de Bertín Osborne a Ana Obregón

Casi dos años después de la muerte de su hijo Alejandro Lecquio a causa de un cáncer, Ana Obregón concede a Bertín Osborne su primera entrevista en televisión. La actriz inaugurará la nueva temporada de Mi casa es la tuya, que Telecinco estrenará el próximo lunes, 21 de febrero, a las 22.00 horas.

Marbella es el escenario de esta conversación entre el presentador y la artista, en la que ella abre su corazón y afirma que "es la entrevista más difícil de mi vida". Bertín Osborne, por su parte, asegura "sentirse agradecido de que haya confiado en mí para contar la historia de su hijo".

Obregón dará detalles del duro proceso de la enfermedad de su hijo Alejandro, tras ser detectada en 2018, y el dolor de su pérdida. "Cuando pierdes un hijo sientes el dolor infinito, que no tiene límites, y también el amor infinito". Explica también cómo le afectó su pérdida: "...Y se fue y yo me fui con él, ahí dejé de ser fuerte (...). Yo me perdono la vida todos los días, Bertín" y asegura que "mi hijo es el que me ha dado una lección de vida, de hacer las cosas con el corazón, de pasar tiempo con la gente que quieres".

Con la entrevista de Ana Obregón, Mediaset intentará mejorar los datos de audiencia de Telecinco en la noche de los lunes después de que esta semana cayera hasta un 9,9% de cuota de pantalla y 870.000 espectadores con Idol Kids y se desconoce cuál será la futura ubicación del talent show en la parrilla televisiva. Además, el grupo de comunicación ha decidido retirar la emisión del lunes de Planeta Calleja para emitir First Dates Crucero en Cuatro.

