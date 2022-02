Jordi Évole admite el "error descomunal" que cometió en su programa: "No estuvo bien. Y punto"

Jordi Évole ha admitido el "error descomunal" que cometió durante la pasada temporada del programa que presenta en La Sexta, cuando casi todas las entrevistas que hizo estuvieron protagonizadas por invitados masculinos.

"No es asumible que un programa como el nuestro, con diez entregas, tenga solo una mujer", ha reconocido el periodista catalán. "Compensar eso es imposible", ha dicho durante la presentación de la tercera temporada de Lo de Évole en la que sí habrá más presencia femenina. "Esta vez simplemente hemos hecho lo que se tiene que hacer en una temporada normal. No quiero excusarme. Lo del año pasado no estuvo bien. Y punto", se ha sincerado.

Julia Otero -"la primera que me dio una entrevista en la facultad"-, la escritora Megan Maxwell o las protagonistas de la película Belle Époque -Penélope Cruz incluida- serán algunas invitadas del programa que vuelve este domingo a la cadena de Atresmedia. Évole también charlará con Rosa López cuando se cumplen 20 años de su triunfo en OT y su paso por Eurovisión. "Hay una mujer que lo ha pasado mal; y es bueno que salga a contar por lo que ha pasado", ha comentado el presentador, que también se ha pronunciado sobre lo que ocurrió hace unas semanas en el Benidorm Fest. "Voté tres veces por Rigoberta Bandini", ha indicado. "Me fascina su propuesta musical".

El gimnasta y medallista olímpico Gervasio Deferr también protagonizará una entrega de Lo de Évole, al igual que el rapero Morad. "Me dijo que me concedía la entrevista porque entrevisté a Messi", apunta el presentador.

Évole seguirá alejado de la política: "Tengo que pescar en otros ríos para no aburrir"

Hace tiempo que Jordi Évole dejó a un lado los programas pegados a los temas de actualidad y sus charlas con los políticos de turno. El presentador no lo echa de menos, incluso en días con culebrones políticos tan suculentos como la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El punto de inflexión lo dio cuando dejó Salvados, que mantiene un tono más informativo y social, y se hizo cargo de un formato que apuesta por otro tipo de invitados. Esta vez, además, lo hace "descubriendo" a personas que "no salen mucho en televisión".

"Yo tengo que ir a otros ríos a pescar, porque creo que muchas veces pescamos todos en el mismo lugar y podemos llegar a aburrir a la audiencia", explica. "Eso tiene sus riesgos", reconoce Évole. "La entrevista a Ayuso se la podría hacer mucha gente en esta cadena, pero la entrevista a Morad, no", indica el periodista, consciente de que su cadena sigue minuto a minuto la actualidad política a través de diferentes programas. "No es casualidad que La Sexta lidere las noches electorales. Se lo ha ganado a pulso. Cuando hay un acontecimiento informativo, la gente acude nuestra cadena".

