El conflicto de Rusia y Ucrania alcanza a Eurovisión: la cantante Alina Pash renuncia al festival

No solo en España ha habido revuelo con la elección de Chanel Terrero como representante de España en Eurovisión 2022. Alina Pash, la cantante elegida por Ucrania para representarles en el festival de la canción, ha renunciado a estar en Turín tras ser acusada de "prorrusa".

Ucrania escogió a su representante en Eurovisión 2022 el pasado sábado 12 de febrero. Alina Pash y su canción Tini zabutykh predkiv (Sombras de ancestros olvidados) se alzaron con la victoria en Vidbir, una gala televisada en la que competían ocho artistas.

Lea también: TVE recupera el festival de la OTI con Hispavisión, un Eurovisión solo para países de habla hispana

Pero rápidamente, al igual que sucedió en España, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Aquellos disgustados con la elección de Alina comenzaron a difundir fotos de la artista con una sudadera de franjas azules y rojas. Estéticamente, la prenda es muy similar a la bandera rusa.

Ya empieza la conspiración antes del #Vidbir2022. Le encuentran a Alina Pash una foto de hace años con una chaqueta que parece la bandera de Rusia. Antes, le acusaron de no ser leal por ir a una boda a Crimea.



Ni un año sin cosas así. #Eurovision https://t.co/0pa8AcWXKI — Luis Mesa ? (@luismesacabello) February 11, 2022

Además, la polémica fue a más cuando en el certamen musical saltaron las alarmas al saber que la artista viajó en 2015 a la península de Crimea poco después de la ocupación rusa. Estas sospechas han sido confirmadas por el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras, ya que Pash no presentó en aquel viaje un certificado de cruce legal de la frontera. De ahí que la artista este acusada de ser "prorrusa".

A través de sus redes sociales, Pash ha anunciado su renuncia: "Soy ciudadana de Ucrania, sigo las leyes de Ucrania, trato de llevar las tradiciones y los valores de Ucrania al mundo. Lo que resultó ser esta historia no es en absoluto lo que puse en mi canción. Soy artista, no política. No tengo un ejército de relaciones públicas, gerentes, abogados para resistir todo este ataque y presión, el allanamiento de mis redes sociales; amenazas y también unos mensajes absolutamente inaceptables que las personas se permiten sin comprender la situación y olvidando la dignidad de todos los ciudadanos de Ucrania. No quiero esta guerra virtual y el odio. La guerra principal ahora es externa, que llegó a mi país en 2014. No quiero estar más en esta sucia historia. Con gran pesar retiro mi candidatura como representante de Ucrania en el Festival de la Canción de Eurovisión. Desafortunadamente. Lo siento mucho".