"Háblame de tus testículos": Álex González relata en 'El Hormiguero' como le reconstruyeron sus partes más íntimas

Álex González regresó a El Hormiguero para promocionar la próxima miniserie que estrena en Prime Video el 25 de febrero: Operación marea negra. Además, el actor recordó anécdotas de las últimas series en las que ha participado y contó la más surrealista que vivió en el rodaje de Toy Boy.

El madrileño se ha incorporado a Toy Boy con un rol un tanto complejo: "En realidad no sé muy bien de qué hago, es como un mafioso italiano. Es un personaje maravilloso y me lo he pasado muy bien. Podríamos definirlo como un tío con pocos escrúpulos", explicó.

Ese papel traía consigo una secuencia en la que debía mostrarse ligerito de ropa y Pablo Motos no dudó en sacar el tema: "Háblame de tus testículos", dijo entre risas a sabiendas de que había una suculenta historia detrás.

"Los desnudos me dan cierto pudor pero para superarlo tengo que hacer como que me da igual. En un momento iba sin ropa, cantando ópera, y tenía que agacharme a cogerla, y en vez de hacerlo de lado, lo hice dando la espalda a la cámara y se vio todo", confesó González. "Días después me dijeron que me querían presentar a una compañera que llevaba seis días reconstruyéndome los testículos. 'Más que nada para que os conozcáis', me decían. Y claro, fue una presentación un poco rara", añadió entre risas.

