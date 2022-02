Atresmedia prepara la adaptación española de la serie 'Your Honor', de Bryan Cranston

Atresmedia trabaja en el remake español de Your Honor, la serie protagonizada por Bryan Cranston que emite Movistar+. El grupo dueño de Antena 3 y La Sexta adaptará esta ficción en nuestro país de la mano de Portocabo, la productora que firmó Hierro.

El proyecto, informa Variety, todavía está en una fase muy inicial, con el diseño de los guiones y los primeros contactos para el casting que tendrá como principal reto encontrar un actor de peso para su personaje protagonista.

Con Bryan Cranston (Breaking Bad) al frente de la serie estadounidense, Your Honor también cuenta con Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name); Hope Davis (The Newsroom) y el joven Hunter Doohan (Truth Be Told). La serie es, en realidad, un adaptación de la israelí Kvodo (2017), creada por Ron Ninio y Shlomo Moshiah. La versión Showtime prepara actualmente su segunda temporada.

¿De qué va la serie 'Your Honor'?

Michael Desiato (Bryan Cranston) es un respetado juez de Nueva Orleans que se ve forzado a cuestionar sus férreas convicciones cuando su hijo adolescente (Hunter Doohan) atropella accidentalmente a un joven y se da a la fuga. Desiato decide ocultar la verdad y protegerá a su hijo a toda costa desde su posición.

El drama judicial se complica cuando se descubre que la víctima del atropello es el hijo de un despiadado jefe de la mafia investigado por la justicia, Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) y de su mujer (Hope Davis), más peligrosa que él si cabe. El caso se vuelve mediático y la presión crece. Mientras Desiato utiliza todo a su alcance para impedir que la verdad salga a la luz y salvar la vida de su hijo, los Baxter reclaman la cabeza del culpable. La ciudad pronto se convierte en el escenario de una revanchista guerra de poder, mentiras y decisiones imposibles que pone en jaque a todas las capas de la sociedad.

