TVE recupera por sorpresa la Champions League siete años después: emitirá en abierto el partido de la final

La Champions League regresa a TVE por sorpresa siete años después. La cadena pública ha cerrado un acuerdo con Movistar+ para ofrecer en abierto el partido de la final de esta competición, un encuentro que se celebrará el sábado 28 de mayo en el Gazprom Arena de San Petersburgo (Rusia) a las 21.00.

Para la retransmisión, RTVE contará con dos fichajes, que suman entre ambos cuatro Champions League en sus vitrinas: Fernando Hierro, exdefensa del Real Madrid, con el que ganó el trofeo en tres ocasiones (1999, 2000 y 2002); y Albert Ferrer, del FC Barcelona, club con el que obtuvo el título en 1992. Además de emitir la gran final, la Corporación ofrecerá una programación especial durante toda la semana previa para acercar a los espectadores todos los detalles del gran acontecimiento deportivo del año.

La última vez que TVE emitió la máxima competición europea de fútbol fue en 2015. Desde entonces, la cadena pública dejó de acoger los grandes deportes de masas, a excepción de los JJOO. La Champions pasó después a Antena 3 y, desde 2019, se emite en el pago a través de Movistar+, que tiene los derechos hasta 2024.

RTVE quiere también los derechos del Mundial de Qatar

La compra de la final de la Champions League por parte de TVE supone un paso más en la estrategia que la nueva dirección de la Corporación comenzó hace unos meses, cuando se propuso recuperar las grandes competiciones deportivas para su emisión en abierto.

De hecho, pretende hacerse también con los derechos del Mundial de Qatar a través de un paquete de una veintena de partidos cuyo precio ascendería, según The Objective, a los 40 millones de euros. Las cadenas pueden presentar sus ofertas a Mediapro, que es la compañía que tiene adjudicados los derechos de la FIFA, hasta el próximo 22 de febrero y RTVE estaría entre las emisoras interesadas.

José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, mostró sus intenciones al comienzo de la temporada televisiva, cuando aseguró que estaba dispuesto intentar que el torneo de fútbol volviese a la cadena pública, algo que no ocurre desde Francia 1998. "No sé si lo lograremos, pero vamos a salir a competir por él", dijo en ABC. "Televisión Española tiene que estar con la selección, la femenina y la masculina. Yo creo que es importante para este país. Otra cosa son las competiciones de clubes, pero la selección nacional tiene que estar con lo público y tiene que estar en abierto. Eso no quiere decir que Mediaset no tenga derecho a pujar. Claro que tienen legitimidad y, de hecho, lo hacen muy bien. Vamos a luchar, aunque no podamos pagar una barbaridad", declaraba el Tornero.

Mientras se decide quién se queda con el Mundial, la Selección Española de Luis Enrique regresará en marzo a RTVE con la emisión de dos partidos amistosos: el 26 ante Albania y el 29 ante Islandia. Se trata de dos encuentros de preparación tras haber conseguido el billete directo para el Mundial de Catar que se disputará entre noviembre y diciembre. Dieciocho años después, el combinado nacional volverá a Barcelona para medirse a Albania el sábado 26 de marzo, a las 19:45 horas, en el RCDE Stadium del RCD Espanyol. Tres días después, el martes 29, se enfrentará a Islandia en el estadio de Riazor, a las 20.45.

RTVE dará los partidos de la selección española de baloncesto hasta 2025

En ese contexto, el presidente de RTVE dio otro paso en noviembre, cuando cerró un acuerdo con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para emitir todos los partidos de la selección española de baloncesto, masculina y femenina, hasta 2025. El paquete incluye, el Mundial femenino en 2022, el Mundial masculino en 2023, el Europeo Femenino en 2023, los partidos Preolímpicos de las selecciones masculina y femenina en 2024, y los Europeos masculino y femenino en 2025. Además, ofrecerá todos los partidos clasificatorios que se disputen durante el año.