La rajada de Xuso Jones por su experiencia "traumática" en 'Masterchef': "Pasan cosas por detrás"

Xuso Jones participó en la tercera edición de Masterchef Celebrity, un formato sobre el que se han lanzado fuertes críticas en los últimos meses por las circunstancias en las que trabajan sus concursantes. Incluso TVE ha abierto un periodo de reflexión para abordar los matices de un formato que tiene más tintes de reality que de "programa de habilidades", que es lo que la cadena desea.

El cantante murciano ha sido el último que ha hablado sobre su trayectoria en el espacio de TVE. "En Masterchef no aprendí nada de cocina. Digamos que no se aprende mucho...", ha declarado en una entrevista en un programa de Youtube. "No me tiréis de la lengua mucho", pidió a los presentadores, consciente de que podía rajar más de lo indicado.

"Mi experiencia fue una puta mierda": Xuso Jones, sobre 'Masterchef'

Xuso Jones considera su paso por Masterchef como una experiencia que califica de "traumática". "Tampoco hay que criminalizar nada, pero sí iba con unas expectativas de programa blanco, y ni mucho menos... Perdí 7 kilos en 10 días de ver cosas que no te cuadran", lamenta.

"Para que un programa de entretenimiento entretenga, tienen que pasar cosas por detrás que el espectador no se imagina", asume Jones, que no pudo evitar quedar sorprendido por lo que pasaba en el programa a partir de lo que hacen los miembros de la producción. "Cosas que no te avisan y luego lo ves en directo. El programa es un programón, pero mi experiencia fue una puta mierda", se sinceró.

El cantante dio algún detalle más sobre su experiencia y lo que ocurría cuando intentaba salir airoso de las pruebas a las que le sometían en el programa. "Llego y están por detrás liándomela, alguien echando no se qué [en el plato] sin yo darme cuenta, o cambiándome los platos de sitio para que venga una persona a gritarme '¿dónde están los platos?', y yo saber al 200% que los he dejado ahí", relató.

"Llega un punto de tensión que piensas si estás loco. Lo hace el equipo para que luego venga una persona a pegarte gritos. Cuando termina el programa te quedas pensando. ¿Pero qué vas a decir?", reflexiona resignado.

