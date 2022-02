Terelu, muy enfadada, abandona el plató de 'Viva la vida' por lo que dice Diego Arrabal de Rocío Carrasco

El último programa de Montealto se cerró con una llamada que ha sido muy comentada: la de José Antonio, el marido de Gloria Mohedano. Los colaboradores de Viva la vida se han mostrado unánimes a la hora de condenar la intervención del cuñado de Rocío Jurado pero han discrepado en cuanto a la forma en la que Rocío Carrasco está "defendiendo" su verdad.

"Dice Jorge Javier que a Rocío Jurado se le caería la cara de vergüenza de ver al marido de su hermana decir eso... Pero lo que dijo Jorge también podría servir para decir 'a Rocío Jurado se le caería la cara de vergüenza de ver a su hija atacar de esa forma a su nieta'", ha expresado Diego Arrabal.

En este momento, Terelu se mostraba indignada: "Tengo ganas de salir de plató por lo último que acabo de escuchar. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Se te puede ir la olla en un momento dado, pero al día siguiente dices 'se me fue la olla'. Cuestionar algo de esa índole, de esa gravedad, y con ese desprecio absoluto, no solo a una sobrina, sino a un ser humano. Qué vergüenza, qué horror".

"Yo creo que hay cosas y situaciones en las que no hay versiones. Hay una sentencia y es lo que hay", ha intervenido Emma García, mientras se veía la incomodidad de la hija de María Teresa Campos que rápidamente se marchaba del set: "Ay, ay, ay, ay. Me voy a dar una vuelta, Raúl (Prieto, director de Viva la vida). Esto no lo puedo permitir".

Pero Diego Arrabal aún tenía algo más que decir: "Me parece perfecto que haya que respetar la sentencia pero eso no te da derecho a machacar públicamente a tu hija en la televisión durante once meses". "Te digo de corazón que no es tu tarde", le ha comentado, en un tono más calmado, Luis Rollan al paparazzi.

Entidades Terelu Campos Presentadora Presentadora Rocío Carrasco Mohedano Presentadora en nacidas para cantar Presentadora en nacidas para cantar Diego Arrabal