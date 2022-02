Cate Blanchett desvela cómo se siente a horas de recibir el primer Goya Internacional

La actriz australiana Cate Blanchett, que la noche de este sábado recibirá en el Palau de les Arts de Valencia el primer Goya Internacional de la Academia de Cine española, ha asegurado en rueda de prensa que el cine en español ha sido una gran influencia para ella.

"Cuando recibí la llamada diciéndome que me daban el primer Goya Internacional me quedé sin palabras, porque el cine en español ha sido un gran influencia para mí, obviamente Almodóvar y Amenábar pero también Lucrecia Martel, Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón con quien voy a trabajar ahora", ha dicho la actriz.

La ganadora de dos Oscar de Hollywood, por Blue Jasmine de Woody Allen y El aviador de Scorsese, se ha declarado encantada con la perspectiva de trabajar con Pedro Almodóvar en el primer proyecto en inglés del director manchego, la adaptación del libro de relatos de Lucía Berlín Manual para mujeres de la limpieza.

"Conozco a Pedro desde hace 20 años y llevábamos mucho tiempo queriendo trabajar juntos", ha señalado Blanchett. De hecho, ha recordado, hubo un proyecto anterior que no llegó a fructificar porque "no era el momento adecuado". "Este nuevo proyecto es muy delicado pero apasionante y cuando estos dos elementos se cruzan se crea una sinergia que hay que aprovechar, el universo de Pedro me interesa muchísimo, ayer mismo tuvimos la ocasión de sentarnos a empezar a trabajar", ha añadido.

Esta noche la actriz de 52 años sumará el primer Goya Internacional de la historia a un palmarés excepcional en el que además de los dos Oscar destacan tres Globos de Oro, tres BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores.

"Por supuesto el Goya es el más importante", ha dicho irónicamente la protagonista de "Carol" y seguidamente ha tratado de quitar importancia a los premios en general. "Soy lo suficientemente mayor para decir que he tenido una carrera que se ha desarrollado en diferentes direcciones y si una cosa he aprendido es que poner el aplauso antes que la experiencia es extremadamente peligroso", ha aseverado.

"Los premios son maravillosos pero son siempre una sorpresa, cuando acabo un proyecto pienso en el siguiente, porque la parte de cómo se recibe el trabajo que haces es algo que está fuera de tu control (...), estar aquí en Valencia honorada por la Academia española significa mucho para mi", ha apostillado.

Para Blanchett, como para todo el mundo, el cine vive un momento crucial en todos los sentidos posibles e imaginables. A su juicio, y ahí entra tanto el papel a desempeñar por los festivales como por las propias academias como la del cine español, es necesario mirar al futuro "y hacerse cargo de los nuevos movimientos como Black Lives Matter o MeToo". "Hay que afrontar el presente sin miedo, pero sin dejar de mirar lo que viene", dijo.

