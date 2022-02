Mediaset aprovecha el alta hospitalaria de Antonio Resines para emitir su aventura con Jesús Calleja

Antonio Resines grabó hace unos meses un programa con Jesús Calleja que verá la luz este lunes. La emisión coincide con las buenas noticias respecto al estado de salud del actor, que ha recibido el alta después de pasar 48 días ingresado a causa del Covid-19.

Resines ya está fuera del hospital pero todavía le queda tiempo para culminar su recuperación. Así lo ha explicado él mismo a través de un comunicado. "Espero estar muy pronto recuperado y poder contestar a todo lo que me preguntéis en persona en vez de a través de un comunicado, pero ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo, pues decir más de tres frases seguidas, de momento me agota".

Pablo Alborán, Santi Millán u Omar Montes han sido algunos de los protagonistas de esta temporada en Planeta Calleja. Una de las entregas que quedaban por emitir era la de Antonio Resines, que por fin se emitirá este lunes, a las 22.45. El actor viajará con Jesús Calleja hasta Costa Rica.

¿Cómo será la aventura de Resines con Calleja?

Pese a confesar que no puede asomarse ni al balcón de su casa del vértigo que tiene, Resines se ve envuelto en múltiples aventuras en el país con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta, incluidas sesiones de escalada y tirolina a gran altura. El viaje comienza en el Parque Nacional de Tortuguero, una de las joyas del país. Resines recorre allí los canales en lancha y en su propio kayak en busca de fauna autóctona, como cocodrilos y una infinidad de especies de aves.

A lo largo de la aventura, el actor participa junto a Calleja en actividades trepidantes como un rafting en el río Pacuare, uno de los más rápidos del mundo; una tirolina, la primera de su vida, que termina con un rescate al quedarse suspendido en el aire por frenar antes de tiempo; y un recorrido a caballo por las plantaciones de café situadas al pie del volcán Turrialba. Pese a las intensas emociones, Antonio Resines hace gala de su extraordinario sentido del humor a lo largo de toda la expedición y se lleva un recuerdo imborrable del viaje.

