La última aparición de Isabel Torres en televisión: "A la muerte se le mira de frente y asusta"

La última vez que Isabel Torres apareció en televisión fue el 20 de noviembre de 2021. Lo hizo en una dura y emocionante entrevista en el Deluxe (Telecinco) que dejó conmovidos a los colaboradores y espectadores del programa.

La protagonista de Veneno, que ha fallecido este viernes a los 52 años, dio una absoluta lección con la entereza que mostró en el programa a pesar de su delicado estado de salud, con un cáncer de pulmón en fase terminal con metástasis en los huesos.

"Mi vida no ha sido nada fácil", confesó a María Patiño, que ese día era la presentadora del programa. "Desde pequeñita he intentado ser quien sentía y no ser nadie que no quería ser. Eso ha sido parte de mi lucha", explicó Torres, actriz, presentadora, activista LGTBI+ y la primera mujer transexual que aspiró a Reina del Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. "Sin darme cuenta, he hecho de mi vida una batalla. Una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Lo que sí tengo claro es que no voy a dejar de batallar hasta el último momento".

El momento más duro en la vida de Torres le llegó, precisamente, cuando comenzaba a saborear las mieles de éxito laboral, como protagonista de la serie Veneno, la popular ficción de Los Javis para Atresplayer Premium. En pleno rodaje, comenzó a sentir un dolor que no remitía y acudió al médico para hacerse unas pruebas. "El escáner determinó que tenía cáncer de pulmón. La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarro de agua fría", confesó. "Fue un palo terrible. No me lo esperaba".

"Cuando me lo dijeron, no sabía si morirme, llorar o tirarme en un sofá", explicó en el Deluxe, Sin embargo, Torres siguió con su trabajo y con la lucha contra la enfermedad. "Estaba haciendo de mi vida. Dije que iba a seguir hasta el final, aunque fuera lo último que hiciera", afirmó en el programa de Telecinco.

Isabel Torres: "A la muerte se le mira de frente y asusta"



Torres explicó de qué manera afrontaba los próximos meses. "A la muerte se le mira de frente y asusta. El día que venga voy a estar totalmente preparada para marcharme tranquilamente", aseguró. Asimismo, contó qué cosas estaba haciendo antes de morir. "Estoy llamando a mis exparejas para despedirme de ellos. Tengo la necesidad de despedirme de mucha gente, de mis amigos, de mis ex... Estoy haciendo locuras porque no quiero dejarlas de hacer, a pesar de los dolores".



El momento más emotivo de la entrevista se vivió cuando el Deluxe le entregó el premio Ondas que había conseguido por su papel en Veneno, un galardón que compartió con las otras dos actrices de la serie, Daniela Santiago y Jedet. El programa le entregó la estatuilla que no había podido recoger antes debido a su enfermedad.

