Vuelve 'Futurama': la mítica serie de Matt Groening regresa nueve años después de su última emisión

Futurama volverá por segunda vez. La mítica serie creada por Matt Groening, que fue emitida primero en Fox y luego en Comedy Central regresará con 20 nuevos episodios en 2023, pero esta vez en la plataforma de streaming Hulu.

Según Variety, Futurama volverá a contar con la mayoría de las voces originales. Entre los miembros confirmados se encuentran Billy West (Fry), Katey Sagal (Leela), Tress MacNeille (Carol Miller, entre otros), Maurice LaMarche (La cabeza de Orson Welles, entre otros), Lauren Tom (Amy Wong), Phil LaMarr (Hermes) y David Herman (El bot de Abraham Lincoln, entre otros).

Sin embargo, todavía no está confirmado el regreso de John DiMaggio, el actor encargado de dar voz a Bender. Las esperanzas no están perdidas ya que los productores del proyecto quieren que sea parte de esta nueva etapa, aunque si no logran un acuerdo buscarán una alternativa.

Futurama llegó por primera vez a la pequeña pantalla en 1999. Sus 4 primeras temporadas abarcaron hasta 2002. Su quinta tanda de episodios no se estrenó hasta 6 años más tarde, en 2008. Para las dos últimas temporadas hubo que esperar a 2010 y 2013. Ahora, 9 años después, regresan con 20 episodios nuevos para conformar la octava temporada de la serie. El propio Matt Groening se ha pronunciado sobre ello: "Es un honor anunciar el regreso triunfante de Futurama una vez más, antes de que nos vuelvan a cancelar".

Futurama returns! New episodes coming to Hulu. pic.twitter.com/xQFAW79VdH — Hulu (@hulu) February 9, 2022