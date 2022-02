'Las Kardashian' vuelven a la carga con nuevo reality en Disney+: primer adelanto y fecha de estreno

Las Kardashian, el nuevo reality de la familia más popular de la televisión en el mundo, ya tiene fecha de estreno y cadena: llegará Disney+ el próximo 14 de abril. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie vuelven a la carga y dejarán que las cámaras les acompañen en su día a día para que el público conozca la verdad de sus vidas.

Esta serie mostrará, entre otras cosas, la gigantesca presión que implica gestionar negocios de miles de millones de dólares, los momentos de juego y de llevar los niños al colegio, y ofrece a los espectadores una historia fascinante y cercana sobre el amor y la vida bajo los focos.

Ben Winston, socio de Fulwell 73, es el productor ejecutivo junto a Emma Conway y Elizabeth Jones, con Danielle King como showrunner y productora ejecutiva.

El nuevo programa llega después del final de Keeping Up with the Kardashians, el programa que dio proyección mundial a toda la familia y que se emitió entre 2007 y 2012. Además, hubo numerosas secuelas sobre algunas de sus protagonistas.

Youtube Video

