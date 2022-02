El desmayo de Susanna Griso en 'Espejo público' que ha dejado a sus colaboradores congelados

El vídeo más viral de la televisión en los últimos días procede de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Durante la emisión del programa A tu vera, un talent show de copla, una de las concursantes se desplomó en el suelo y provocó el caos en el plató.

Aunque lo parecía, en realidad Sandrina no se había desmayado, pero la caída asustó a su madre, que estaba entre el público y sufrió un ataque de ansiedad pensando en que algo malo le había pasado a su hija. La secuencia se ha hecho muy popular en las redes sociales.

El programa Espejo público ha hablado con familiares de Sandrina para confirmar que su estado de salud y el de la madre son buenos. Lo curioso es que la hermana de la concursante ha saludado a Susanna Griso como "Ana Rosa". La presentadora de Antena 3 se ha quedado impactada y ha salido de ese momento lanzándose al suelo, simulando el 'desmayo' de Sandrina en A tu vera. "Perdón, son los nervio", se ha excusado Rosa, la invitada.

A continuación, la hermana y el sobrino de Sandrina han explicado qué ocurrió realmente en el programa. "Sandrina no se desmayó pero sí se sintió indispuesta porque venía acumulando muchos nervios", han explicado. "Empezó a sentir flojera y buscó el suelo para agacharse y, de la debilidad que tenía, se quedó tumbada, pero no perdió el conocimiento", han aclarado.

"Acumuló mucha tensión en el programa y estaba claro que iba a desencadenar en eso que le pasó", ha reconocido Rosa. "En el programa vimos que tenía la cara descompuesta por los nervios y tensión que llevaba encima y sabíamos que le iba a pasar algo así", ha reconocido la hermana de Sandrina, que ha querido dejar claro que "no es montaje y no lo ha hecho a propósito. No hizo el show para llamar la atención", ha insistido.

Por otra parte, Angelita, la madre de Sandrina, "tuvo que abandonar el plato en ambulancia por una crisis de ansiedad". En estos momentos se encuentra mejor y se recupera del susto que se llevó en pleno directo.

