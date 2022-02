Alba Carrillo no se corta y aprovecha un directo de Telecinco para cargar contra Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez visitará este martes el plató de Ya son las ocho, un movimiento bastante extraño porque supone 'entrar' en el plató de un programa de otra productora distinta a la de Sálvame. El presentador se reencontrará en antena como Rosa Benito después de años distanciados.

Además, el cara a cara se produce en un momento de máxima tensión, ya que Vázquez se refiere a la colaboradora como "cuñada viuda", en referencia al papel que ha asumido respecto de Rocío Jurado. Ese calificativo no le resulta agradable a Rosa Benito. Incluso se quejó hace unos días de que Rocío Carrasco no corrigiese al presentador cuando lo dijo durante el programa Montealto.

El hecho de que Jorge Javier vaya a verse de nuevo con Rosa Benito ha hecho que Alba Carrillo aprovechase para lanzar un recado al presentador de Telecinco, con quien también está enfrentado después de una monumental bronca que Vázquez y su madre, Lucía Pariente, protagonizaron hace semanas.

Alba Carrillo: "Yo no soy de la alta alcurnia telecinquera"

"Qué suerte, porque para todo hay clases. A mí todavía no me ha pedido perdón", ha dicho Alba Carrillo a Benito, en referencia a Jorge Javier. "Lo hará", ha contestado Rosa. "Me encantaría que alguna vez se viera conmigo. Para todo hay clases, porque como yo no soy de la alta alcurnia telecinquera... sobre todo [que hable] con mi madre", ha indicado la ex de Feliciano López.

Hay que recordar que Alba Carrillo tenía buena relación con Jorge Javier y era colaboradora de Sálvame hasta que el presentador tuvo un monumental cabreo con Lucía Pariente en la final de Secret Story. Llamó "mentirosas" a madre e hija y expulsó a la primera del estudio de Mediaset. Luego lanzó una advertencia a Alba Carrillo. "Eres un traidor y un sinvergüenza", contestó Pariente ya fuera de los platós de Telecinco.

