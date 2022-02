La tragedia familiar que ha marcado la vida de Adela González, el nuevo fichaje de 'Sálvame'

Nerviosa, ilusionada y con ganas de empezar. Así se ha presentado Adela González en el Deluxe este sábado, donde concedió una entrevista que tenía como motivo su inminente estreno como presentadora en Sálvame este lunes.

La periodista de 49 años ha contado cómo recibió la propuesta de incorporarse al programa de las tardes de Telecinco. "Iba por la calle con mi marido, le dije espera me voy a sentar en un banco. Iba a hacer unas gestiones y terminé tomándome un café sin alegría, solo, ¡ni con leche!", ha contado entre risas. La presentadora dio respuesta a la cúpula de Sálvame cuando ya había pasado una semana larga.

"He consultado con la familia, amigos y amigas, profesionales de la tele... Me han dicho que sea yo misma. Me han dicho que yo soy una comunicadora, que cuente historias...", dijo Adela a los que serán sus compañeros. Palabras con las que trataba de explicar que el ambiente que se genera en el controvertido formato no es, para nada, al que está acostumbrada. "Vengo de otro mundo, de la actualidad, pero soy una mujer viva, con sangre, me gustan los retos y si siempre hago lo mismo no me pruebo y vengo a probar. Estoy nerviosa, y eso que llevo un montón de años trabajando en la tele", añadía.

González se instalará en Madrid aunque ha contado que irá subiendo y bajando a Bilbao para estar con los suyos y cerca del mar. La periodista afronta este reto profesional después de sufrir el golpe más duro: la muerte de su hija de ocho años a consecuencia de un cáncer en mayo de 2020.

"Estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra niña, nuestra sirenita. Queremos agradecer a todos los espectadores que me han enviado su cariño porque, después de tanto tiempo, me consideran parte de su familia", escribió la comunicadora en aquel difícil momento en sus redes sociales.

"Quimio, cirugía, radio y más quimio, cerca de 10 meses. No imaginábamos que un cuerpo tan pequeño y mermado por un tumor sería capaz de capear semejante temporal, y lo hizo", subrayaba la presentadora en aquella publicación. Recordaba que en noviembre de 2019 llegó la peor noticia. "Volvimos a la lucha, que nos llevó hasta un ensayo clínico en el Vall D'Hebron". Sin embargo, nada se pudo hacer y en mayo de 2020 el "'dragón' ganó la batalla".

En una entrevista con El Español, la presentadora ha reconocido que se ha refugiado en su perfil profesional para sobrellevar esta etapa tan difícil: "Ahora mismo, el trabajo es mi terapia. El duelo va a estar siempre ahí, pero el trabajo, ahora mismo, me permite tener la cabeza muy ocupada. Obviamente mi familia, que está ahí, también me ayuda. Pero esa cicatriz la voy a tener siempre. En mi caso, lo estoy superando gracias al trabajo, que es un aliciente para levantarme, para estar en el día a día y tener una ilusión en estos momentos".