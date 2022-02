El 'recadito' de Tanxugueiras al jurado del Benidorm Fest: "Sabemos que gusta más un videoclip..."

Tanxugueiras fue la opción favorita del público del Benidorm Fest. Se llevaron la máxima puntuación del televoto, pero no recibieron el apoyo del jurado ni en la primera semifinal ni tampoco en la final.

Una decisión que ha sido muy comentada en estos últimos días después de que Chanel Terrero se proclamase ganadora del festival y, por tanto, la representante de España en Eurovisión 2022.

Este viernes, Las claves del siglo XXI, el programa de actualidad y debate que presenta Javier Ruiz en TVE, recibió en su plató a Terrero y, en medio de la entrevista, el presentador conectó con el 'set' de Luar de la Televisión de Galicia. Desde allí, Tanxugueiras han querido enviarle un mensaje de ánimo a su compañera del Benidorm Fest.

"Nosotras estuvimos allí, vimos la actuación de Chanel. Es una pedazo de fiera sobre el escenario. Estamos contigo para lo que sea, para ir de fiesta también. El Benidorm Fest no es un reality show, es un festival de música y la música está para unir. Nosotras nos quedamos con hacer directos y compartir nuestra música con todo el mundo", ha puntualizado Aida Tarrio, una de las integrantes del grupo gallego.

Eso sí, las cantantes no han perdido la ocasión de expresar que siguen sin estar de acuerdo con algunas cosas del festival de RTVE: "Hubo muchas cosas que no se hicieron bien y otras tantas que sí. No estamos de acuerdo con todo lo que se hizo, pero, ya está, esto tiene que parar. Chanel no se lo merece y nosotras tampoco. Estamos con ella a tope, va a representar a España y ahí estaremos con ella, te queremos".

Y, antes de cerrar la conexión, las Tanxugueiras también le enviaron un 'recadito' al jurado sobre la polémica votación, en la que destacan los puntos que otorgó el experto número 5: 2 al trío gallego y 4 a Gonzalo Hermida, que no pudo actuar por su positivo en Covid-19 y cuyo videoclip tuvo que ser emitido tanto en la semifinal como en la final.

"Voy a decir una última cosa. Es verdad, nosotras entramos en vídeo, en directo, porque sabemos que gusta más un videoclip que una puesta en escena en directo. Por eso hemos dicho 'pues vamos a entrar en vídeo'. Un besito a Gonzalo Hermida, que lo amamos con locura", han concluido, entre risas.

