Un 61,4% en español, 28,7% en inglés y un 9,9% de onomatopeyas: el cocktail de 'SloMo', de Chanel, para estar 'dentro de la ley'

Las críticas por el triunfo de Chanel en la final del Benidorm Fest han estado apoyadas en varias lineas argumentales. Muchos no entienden que la representante de España en Eurovisión sea la tercera en el televoto (menos de un 4% de los apoyos frente al 70% que recibió Tanxugueiras). Pero así son las reglas. La opinión del público solo valía un 25% que se sumaba al 25% de un muestreo demográfico y al 50% del jurado. Y los expertos se decantaron por Chanel, que fue la ganadora en el cómputo global. No hay discusión.

Algunos han escarbado en una supuesta relación entre Miryam Benedited y Chanel para poner en duda la independencia de los jueces. Ellas lo han negado. TVE, por su parte, también ha rechazado haber tenido interés alguno en la candidatura liderada por la artista catalana de origen cubano. "Rotundamente no", dejaron claro en una rueda de prensa esta misma semana cuando se les preguntó si había habido favoritismo.

En este proceso, Otros han centrado sus críticas en la canción SloMo para buscar alguna grieta que permitiese impugnar el resultado sobre lo que dice el reglamento. Las bases del Benidorm Fest permiten "canciones con fragmentos en idiomas extranjeros, siempre que no superen más del 35% de la letra en dicho idioma". Con esta cláusula sobre la mesa, durante esta semana ha habido un sinfín de cálculos para hacer tambalear la elección de Chanel y saber si entraba dentro de la ley o no. TVE lo tiene claro.

"Ha habido varios recuentos en las redes sociales en función de lo que cada uno contabilizaba", explicó la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, en rueda de prensa. "Hemos detectado que muchos computaban como términos en inglés algunas palabras que están aceptadas por la RAE, así como sonidos que no consideramos ni español ni inglés". En este sentido, la portavoz de la cadena pública confirmó que "se ha verificado y [SloMo] está dentro de lo que venía en el reglamento del Benidorm Fest".

Según explicó el secretario general de la Corporación, Alfonso Morales, la canción que representará a España en Eurovisión tiene "un 61,4% de palabras en español, un 28,7% en inglés y 9,9% de onomatopeyas". Ese es el cálculo que RTVE da por bueno.

Letra de la canción 'SloMo' de Chanel

Let's go Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema, no monetary

Yo vuelvo loquito' a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary Apenas hago 'doom, doom'

con mi 'boom, boom'

y le tengo dando 'zoom, zoom'

por Miami Y no se confundan, señora' y señore'

Yo siempre 'toy ready

pa' romper cadera', romper corazones Solo existe una (na, na)

No hay imitaciones

Y si aún no me cree pues me toca mostrárselo Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo If you wish, you could do this denbow (do this denbow)

Drives you loco

Take a video, watch it slo mo Te gusta to' lo que tengo

te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

hasta el final yo no me detengo Take a sip of my cola-la

Un poco salvaje, na, na, na

Make it go like pa, pa, pa, pa

Like pa, pa, pa, pa, pa Y no se confundan (no se confundan)

señora' y señore'

Yo siempre 'toy ready (yo siempre estoy ready)

pa' romper cadera', romper corazones Solo existe una (solo existe una)

No hay imitaciones (na, na, na)

Y si aún no me cree pues me toca mostrárselo Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo If you wish, you could do this denbow (do this denbow)

Drives you loco Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo Y no se confundan (no se confundan)

señora' y señore'

Yo siempre 'toy ready (yo siempre estoy ready)

pa' romper cadera', romper corazones Solo existe una (solo existe una)

No hay imitaciones (na, na, na)

Y si aún no me cree pues me toca mostrárselo Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo If you wish, you could do this denbow (do this denbow)

Drives you loco

Take a video

Watch it slo mo