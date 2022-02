La sobrada de Paula Vázquez contra el jurado del Benidorm Best: se rebota con una llamativa salida de tono

Pocas veces, por no decir nunca, se había visto una polémica tan grande alrededor de Eurovisión. En este caso, llama más la atención porque se trata de una controversia sobre la preselección de RTVE para elegir a su representante en el popular festival. Y todo surge a raíz de lo que pasó en la final del Benidorm Fest por el triunfo de Chanel frente a las dos favoritas del público: Tanxugueiras y Rigoberta Bandini.

Protestas de eurofans, amenazas a miembros del jurado, movilización de los partidos políticos en el Congreso y el Senado, presión de los sindicatos de RTVE... Este ha sido el contexto de una semana frenética que llevó a la cadena pública a hacer un ejercicio de transparencia y ofrecer el detalle de las votaciones de los espectadores y expertos.

Lea también: TVE niega que tuviese interés en que ganase Chanel: "Rotundamente no. No ha habido tongo"

Si Chanel fue la favorita de los jueces, el televoto se decantó por Tanxugueiras, que recibió el 70% de los apoyos frente al 18% de Rigoberta Bandini y menos del 4% de Chanel. El voto de los espectadores representaba el 25% del total, mientras que una muestra demográfica (350 personas) suponía el otro 25% (ahí también ganó Tanxugueiras, con Chanel segunda). Sin embargo, la cantante de SloMo ganó gracias al apoyo de los jueces.

El hecho de que Chanel sea la representante de España a pesar del escaso apoyo popular desató la furia entre muchos eurofans, especialmente entre los que apoyaban a Tanxugueiras, con un respaldo importantísimo en Galicia ya que cantaban en su lengua.

El mal perder de Paula Vázquez por las Tanxugueiras: "Ide tomar polo cu"

A todos esos mensajes en contra del jurado se ha unido uno que ha llamado especialmente la atención por el tono. Paula Vázquez ha arremetido contra los jueces con una fórmula llamativamente brusca. La presentadora ha colgado una foto con un "70%" en grande en referencia al apoyo de Tanxugueiras y un texto que dice así: "Mi mensaje para el jurado: 'Ide tomar polo cu". Muchos han afeado a Vázquez esa salida de tono y le han acusado de "mal perder". Otros, como es habitual en las redes, han aplaudido su reacción.

Lea también: Miryam Benedited defiende a Chanel: "Lo que hace es dificilísimo; en Europa sí lo están apreciando"

"Hay que saber ganar y hay que saber perder. Siento mucho leer estos comentarios, me ha extrañado mucho, Paula. Lo siento", le ha escrito un usuario que ha sido respondido por la propia Paula Vázquez. "Tiene huevos, que te indigna mi comentario. Y no que se hayan reído de toda España. Hay que ver los principios y valores". A continuación, ha añadido la presentadora gallega: "Y sí, he dicho huevos y también he dicho culo".