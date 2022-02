Miryam Benedited defiende a Chanel: "Lo que hace es dificilísimo; en Europa sí lo están apreciando"

Miryam Benedited, jurado del Benidorm Fest, sigue en el centro del debate por la puntuación que los expertos dieron a Chanel, un apoyo que fue fundamental para que la artista saliese la ganadora de ese certamen y, por lo tanto, vaya a representar a España en Eurovisión.

Desde el primer momento, muchos relacionaron un supuesto vínculo entre Benedited y Chanel en base a que la primera es coreógrafa y la segunda ha sido bailarina y ha trabajado en programas como Tu cara me suena. En los últimos días, los jueces no solo han recibido críticas, también amenazas, como anunció RTVE.

"Estoy alucinando con lo que estoy viviendo. Es loco, absurdo, ridículo", explicó Benedited en Todo es mentira. "A mí se me llamó para poner a disposición del festival mis conocimientos como coreógrafa. Llevo 30 años en esta profesión. Tengo criterio en mi campo... para hablar de desafines hay otras personas", dijo. "Me da igual quien vaya. Lo único que aporto es mi criterio sobre lo que veo".

¿Qué relación tiene Miryam Benedited con Chanel?

La coreógrafa quiso dejar claro que no tiene ningún tipo de relación con Chanel. "Tengo la misma relación que con todo el certamen. Es imposible que en 30 años no haya coincidido con todos los artistas de esta profesión. Chanel vino en 2015 a una sustitución a un programa [TCMS] y no hemos vuelto a trabajar", expuso. "No quiero ni que gane ni que pierda. Yo valoro la actuación. No la voy a castigar por el 'qué dirán'. Hay mucha más gente que conozco del certamen", detalló. "Y es mentira que esté contratada por la discográfica de Chanel".



Lo cierto es que Chanel fue la favorita del jurado en la suma de los puntos de los cinco miembros. El miércoles, RTVE desglosó el ranking de los jueces, pero sin identificar a los autores para protegerlos. Hubo tres que dieron la máxima puntuación a Chanel. En este sentido, Benedited explicó que las votaciones fueron individuales: "No hubo un momento de deliberación". "Yo no sabía lo que había puesto los demás jueces". Es decir, cada uno de ellos hizo su ranking desde su posición en plató, una persona se llevó los votos, los sumaron y, después, entregaron a la portavoz el resultado para que lo anunciasen en la gala.

Pero, ¿qué piensa sobre Chanel y su propuesta SloMo para Eurovisión? "La persona que nos va a representar es una gran profesional. Lo que hace es dificilísimo. Si la gente supiera lo complicado que es lo que ella hace, la mirarían distinto. En Europa están contentos, ellos sí están apreciando lo que estamos enviando. Chanel está la tercera en Spotify y en el Top 5 de reproducciones de vídeo global. De eso no habla nadie".

Por último, Risto Mejide pidió a Benedited que valorase a las tres favoritas -Chanel Tanxugueiras y Rigoberta Bandini- desde sus conocimientos profesionales. "Como coreógrafa, hay un gran salto entre la propuesta de Chanel, que es impecable, no tiene un pero, a las otras dos propuestas", dijo. "No hablo de gustos", aclaró en referencia a que estaba haciendo una valoración estricta como coreógrafa.