Pablo Motos, obligado a interrumpir 'El Hormiguero' por algo que pasó "por primera vez en 16 años"

Este miércoles, 2 de febrero, los cantantes David Bisbal y Álvaro Soler fueron los invitados al plató de El Hormiguero para hablar de su reciente colaboración musical, A contracorriente. En medio de la entrevista, un incidente obligó a Pablo Motos a parar el programa.

Mientras Álvaro Soler comentaba su etapa como adolescente viviendo en Japón, el exconcursante de Operación Triunfo ha revelado que colaboró con un artista japonés para versionar su famoso tema 'Oye el boom'.

"Evidentemente no me acuerdo pero tiene que estar por ahí. Aunque probablemente Álvaro diga 'si no has dicho nada'", ha dicho Bisbal intentando que el programa buscase la versión de la canción en japonés.

En ese momento, Pablo Motos tuvo que intervenir para explicar: "Me dice Valdi (Dj del formato de Antena 3) que por primera vez en 16 años no tiene algo". "Dale tiempo", pidió el cantante andaluz, pero Motos se negó: "Lamentablemente vamos a parar un momento el programa, es muy grave".

"Todo tiene que estar en un ordenador que inventó Jorge Salvador hace no sé cuántos años. Tiene un programita donde pone todo: terror, horror, erótico", explicó el presentador de Atresmedia. De tal manera que cuando piden algún 'ruido' que acompañe a lo que esté sucediendo en ese momento en plató, sea fácil de localizar, sin embargo Valdi no pudo encontrar la versión de la canción. "Quiero que contemos hasta tres y que cuando lleguemos al tres, todos miremos a Valdi y le gritemos 'fracaso absoluto'", dijo Motos, entre risas.

