El presidente de la CNN, Jeff Zucker, dimite tras descubrirse que mantiene una relación con otra directiva

El presidente de la CNN, Jeff Zucker, ha renunciado a su cargo este miércoles, 2 de febrero, tras admitir que no informó sobre una relación sentimental que mantiene con otra directiva de la cadena estadounidense.

La relación entre los ejecutivos salió a la luz durante la investigación abierta contra el presentador de la CNN, Chris Cuomo, por la presunta ayuda que prestó a su hermano, el gobernador Andrew Cuomo, sobre cómo abordar las acusaciones vertidas contra el político por acoso sexual.

"Como parte de la investigación sobre Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensuada con una colega cercana, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me pidió que lo revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué. Como resultado, renuncio hoy", reconoció Zucker, quien estaba al frente de CNN desde 2013, en un comunicado.

Según la propia cadena estadounidense, la pareja del exdirectivo es Allison Gollust, vicepresidenta ejecutiva y jefa de mercadeo, quien, pese a la dimisión de Zucker, mantiene aún su cargo y ha reconocido que la relación se inició durante la pandemia.

Además de dirigir CNN, Jeff Zucker también era presidente de WarnerMedia News and Sports, entidad de la casa matriz WarnerMedia. "Acepté la renuncia de Jeff Zucker como presidente de WarnerMedia News and Sports y presidente de CNN Worldwide. Agradecemos a Jeff por sus contribuciones durante los últimos 9 años", dijo Jason Kilar, director ejecutivo de WarnerMedia.

La CNN ha asegurado este miércoles que anunciarán "lo más pronto posible un plan para una transición tranquila". Zucker, por su parte, ha escrito a sus compañeros: "Han sido nueve años fantásticos. Ciertamente, habría deseado que las cosas terminaran de otro modo. Pero ha sido una aventura maravillosa. Y he disfrutado cada minuto".