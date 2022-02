Fichaje sorpresa en 'Sálvame': llega Adela González mientras Paz Padilla sigue 'desaparecida'

Siguen los cambios en Sálvame. Si hace unas semanas Telecinco remodelaba la primera franja con María Patiño y Terelu Campos al frente de Sálvame Lemon Tea, el programa introduce ahora un fichaje que causa sorpresa y algo de desconcierto.

La periodista Adela González se incorpora al magacín a partir del lunes 7 de febrero. "Tendrá el cometido de contextualizar y aportar datos relevantes que actualicen, complementen o resuman las informaciones y los temas que se traten en cada edición de Sálvame Naranja", explica la cadena. Habrá que esperar a su debut para saber realmente en qué se va a materializar ese papel, porque no queda claro si se trata de una colaboradora o dirigirá una sección concreta. Sobre el papel, parece que es una figura nueva que antes no se había dado en Sálvame.

El desconcierto es mayor por ser un fichaje que se produce en un momento delicado para el programa, con unas audiencias en caída ante Tierra amarga (Antena 3) y, sobre todo, por haberse anunciado con una presentadora 'desaparecida' cuyo futuro no está claro. Hay que recordar que Paz Padilla abandonó el programa hace quince días después de una tremenda bronca con Belén Esteban y todavía no ha vuelto. ¿Tiene algo que ver el fichaje de Adela González?

¿Quién es Adela González, el nuevo fichaje de 'Sálvame'?

Muchos espectadores conocieron a Adela González hace años cuando trabajaba en Más vale tarde. De hecho, la periodista sustituía habitualmente a Mamen Mendizábal. En 2016 dejó La Sexta y fichó por ETB, la cadena autonómica vasca. Allí ha conducido diferentes especiales informativos coincidiendo con convocatorias electorales, manifestaciones y otros acontecimientos de gran interés; ha presentado los programas diarios Euskadi Directo y Está pasando, los espacios de tertulia ETB Hoy y Ahora; y los infoshows Pásalo y Consumidores. En el terreno más cercano al entretenimiento, ha presentado los magacines Lo que faltaba y LQF ¡Mójate!; el talk show Vaya familia y varias ediciones de prime time del Maratón solidario anual de la cadena.

En 2021 fichó por Telemadrid para presentar La Redacción, un programa que fue cancelado y que estaba producido por La Fábrica de la Tele. Allí conoció a los responsables de esta empresa, que es la misma que hace Sálvame. Después, pasó a Madrid Directo hasta que fue apartada por la nueva dirección del canal.

"Mi incorporación a Sálvame es, ante todo, un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión. Mi pasión es la comunicación, contar historias, y siempre lo he hecho con un estilo propio, natural y cercano", explica la periodista. "Aunque ya he presentado programas de entretenimiento en otras cadenas y también con La Fábrica de la Tele, sumarme al equipo de Sálvame supone para mí probar un nuevo registro, un tono desenfado con el que aportar datos e informar de historias que entretienen y emocionan", comenta.

"Creo que tras vivir estos dos largos años de pandemia, estamos muy cansados física y mentalmente. En esta enésima 'vuelta a la normalidad', necesitamos más evasión que nunca y ahí es donde me gustaría aportar mi granito de arena", señala.



En el terreno personal, Adela González fue tristemente noticia hace un par de años, cuando se conoció el fallecimiento de su hija a los ocho años a causa de un cáncer. La propia periodista publicó una emotiva carta tras su muerte que conmocionó a todos y recibió una avalancha de muestras de cariño y apoyo a través de las redes sociales, tanto de los espectadores como de sus compañeros de televisión.

