'First Dates' desenmascara y expulsa a un impostor que usó varias identidades en el programa: "Nos has engañado"

First Dates vivió este martes el momento más tenso que se recuerda en la historia del formato de Cuatro. Carlos Sobera recibió, como es habitual, a un soltero que supuestamente buscaba el amor. Se trataba de alguien con aspecto bastante peculiar -barba teñida a dos colores- y una voz extraña que se debía "a una patología poco frecuente entre los hombres que se llama puberfonía". El presentador quiso saber si eso le había impedido relacionarse en el amor y le hizo varias preguntas de cortesía sobre lo que buscaba en el programa antes de desenmascararle.

En ese momento, Sobera sacó una tablet y le mostró unas imágenes en las que aparecía el mismo invitado pero otras identidades (y voces distintas) en anteriores visitas al restaurante. "Soy yo, estaba esperando este momento", confirmó con una voz en la que no quedaba rastro de esa "puberfonía".

El soltero confirmó que su nombre real es Jesús. "¿Qué te pasa, Jesús?", preguntó Carlos Sobera, que le reprochó haber "engañado" al programa en cuatro ocasiones. "No sabría explicarte. Lo hago por instinto". "¿Pero eres actor? ¿Qué buscas?", planteó el presentador. "Soy artista en general pero no sé lo que soy".

Sobera: "Salvo que estuvieras enfermo, no tienes ninguna justificación"

Sobera, en un tono firme y enfadado, le recriminó que hubiese hecho perder el tiempo al programa pero, sobre todo, a las personas con las que había tenido citas reales. "¿Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de First Dates? Nosotros estamos aquí no para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor. Has jugado con la gente que se ha citado contigo. Sinceramente creo que, salvo que estuvieras enfermo, no tienes ninguna justificación", le espetó.

"Os pido disculpas a todo el equipo, sé que es difícil aceptarlas por lo que he hecho. Me gustaría pedir disculpas a las personas que estuvieron aquí. Esto un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido. Siempre había personas nerviosos al esperar su cita...", dijo Jesús. "Aquí no hay actores, yo lo he hecho por mi propia cuenta", insistió.

"Lo único que has hecho es echarnos mierda encima con tu actitud"

Sobera continuó con la regañina. "Fue una broma de muy mal gusto. No tiene ningún sentido. Páralo ya y déjales en paz, como te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros", le dijo. "Has jugado con el prestigio de este programa pero te digo más, estabas jugando también con el trabajo de la gente que está aquí currando. Hacemos esto en serio, tío, porque creemos en ello".

