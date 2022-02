Juan del Val, denunciado por un posible delito de odio en 'El Hormiguero'

El "polémico Juan del Val" -así le llama con sorna Pablo Motos- ha sido denunciado por un posible delito de odio ante el Defensor del menor de la Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo por unas palabras que hace unos días pronunció en El Hormiguero, programa en el que colabora semanalmente.

La semana pasada, Juan del Val hizo un comentario sobre los padres que excusas las malas notas y suspensos de sus hijos. Lo hizo con su habitual tono irónico y transcurrió así. "Cuando un niño suspende, ahora los padres dicen: 'No, mi hijo suspende porque es superdotado'. A lo mejor no. 'No, es que como es tan inteligente, es que se aburre'. No hay ninguno que suspenda porque es un vago, no, es que tiene altas capacidades", bromeó el colaborador.

Del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Pablo Motos bromearon sobre este asunto y cómo ha cambiado la relación con los alumnos a la hora de las calificaciones académicas. "A nosotros nos colocaban en clase por orden de listos. Qué crueldad. Éramos 37 en clase y yo estaba en el 36... y no era superdotado ni nada", dijo con su particular sentido del humor.

Esas palabras causaron revuelo y alguien las quiso retorcer. "Se ha insistido en que yo he fomentado el bullying, alguien escribió que si pegaban a su hijo en el colegio yo tendría la culpa, y otros hablan de mi responsabilidad ante posibles suicidios de adolescentes", ha lamentado el marido de Nuria Roca en un mensaje que ha colgado en Instagram. "Se ha exigido una rectificación al programa, a la cadena y a mí, pidiendo mi despido. Y, como anécdota llamativa, -lo dejo en anécdota-, el responsable de Redes de El Hormiguero tuvo que cerrar una cuenta en la que alguien amenazaba con "volarme los sesos".

Juan del Val: "El victimismo es un arma imbatible"

A raíz de esta situación, Del Val reflexiona sobre el "peligro que supone construir una sociedad en la que el ofendido siempre tiene razón por el hecho de sentirse ofendido". Para el guionista y escritor, se trata de "una sociedad en la que el victimismo es un arma imbatible" que "desembocará en autocensura". "No digas nada incómodo, nada diferente, cuidado con ofender... Y, por supuesto, el ofendido, que para eso tiene razón, nunca tendrá bastante. Exigirá disculpas y si te disculpas exigirá tu despido y si te despiden, exigirá una denuncia y si te denuncian... ya veremos. Y mientras tanto, el escarnio en Redes: ignorante, mala persona, dañino, cruel... Y así va perdiendo terreno el pensamiento, así van avanzando los mediocres".

