Alaska se pronuncia tras la polémica del Benidorm Fest: su opinión de Chanel y el papel del jurado

Alaska, presentadora del Benidorm Fest y "eurofán" declarada", se ha pronunciado por primera vez tras la polémica por la victoria de Chanel, que se impuso en la final gracias a los votos del jurado y en contra de las preferencias de los espectadores, que tenían a Rigoberta Bandini y Tanxugueiras como favoritas.

"Cada año es así. Tiene nombre, se llama 'eurodrama y es que no salga el que te gusta", ha resumido la artista, que ha recordado que el "sistema aplicado se anunció" antes de la emisión del programa. "Y si alguien tiene duda de cómo se aplicó, aclararlo porque es bueno para todos. Y a partir de ahí, a muerte con la ganadora, que este año es Chanel".

La presentadora ha recordado que el festival de Eurovisión tiene muchos tipos de seguidores. "Hay eurofans a los que les gustan las baladas, otros buscamos otra cosa... hay de todo", ha analizado en el programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio. "Antes era el festival de la canción y se votaba solo una canción bien interpretada. Ahora es un festival de la televisión, de la canción y del espectáculo", ha indicado. "A mí me gusta Chanel, me parece una artista muy completa. Es un tipo de eurodiva que gusta mucho a los que buscan ese tipo de eurovisión. Y es una curranta, como todos lo que estaban ahí". En este sentido, Alaska ha destacado el nivel de este año y la variedad de estilos en el Benidorm Fest. "Vuelco con muy buena sensación".

El sistema de elección "tiene que estar equilibrado" entre público y jurado

Por otra parte, la presentadora ha recordado que el sistema de elección "tiene que estar equilibrado" entre público y jurado, entendiendo que los espectadores votan a sus favoritos y los expertos, aquello que creen que puede dar un mejor resultado. Y ha recordado que "cuando el público tuvo peso [en 2008] no fue La casa azul con La revolución sexual y mandaron a Chikilicuatre para reírse de eurovisión", ha comentado. "No todos votan a favor de Eurovisión, aunque no es el caso de este año, porque todos [los espectadores] estaban muy emocionados con su canción". Por último, ha recordado que entre los miembros del jurado "este año no había ningún miembro de TVE defendiendo sus derechos".

