Telecinco recurre a Kiko Rivera para levantar 'Secret Story' a pesar de sus críticas a la cadena

Kiko Rivera vuelve a Telecinco a pesar de las críticas que recientemente hizo a la cadena con la que tantas veces ha colaborado. El hijo de Isabel Pantoja convirirá unos días con los concursantes de Secret Story, el nuevo reality de Mediaset que ha comenzado con unas audiencias que dejan mucho que desear.

"Estoy encantado de poder vivir de nuevo esa experiencia, aunque no sea concursando, pero con la misión que me mandéis ¡Encantado de la vida!", dijo este domingo, cuando Toñi Moreno desveló que Kiko subirá a la casa de Guadalix este miércoles. "Estoy nervioso, porque, yo no sé qué tiene esa casa, que si vas bien como fui mi última vez, allí se viven las cosas de diferente manera. Mola mucho y me gusta que haya vuelto la edición anónimos", añadió. Hay que recordar que Kiko Rivera ya participó en GH Dúo.

Kiko ha sido muy crítico con Mediaset en los últimos meses, especialmente con Sálvame, y se llegó a mofar de su bajada de audiencia. "Sé que estáis cortitos de audiencia. Sé que vuestro programa se va al carajo", dijo en una ocasión. "Sois una pesadilla de cojones", criticó también a Socialité. Es más, llegó a dar un revés a la cadena aplaudiendo a la rival Antena 3. "La verdad es que me mola mucho Antena 3. Lo veo muchísimo. Veo los programas que hay: Tu cara me suena, el Mask [Singer] este de las máscaras. Mola mucho".

Hace unas semanas, Kiko volvió a protagonizar un enfrentamiento con la cadena, a propósito por unas informaciones que salieron en Socialité. "Desde aquí, a todos estos de Telecinco, que se vayan a la mierda. Ya vendrán a llamarme". Y así ha sido. La cadena ha vuelto a recurrir a él a pesar de estos ataques y le ha contratado para animar la convivencia en la casa y elevar los datos de audiencia de Secret Story. La última gala de este reality se quedó con apenas un 12,3% de share, por detrás del Benidorm Fest e igualada con Mentiras (12,2%) en Antena 3. El debate de Toñi Moreno de este domingo solo consiguió un 11,9%.