De Ana Peleteiro a Jordi Évole: los famosos, indignados con el resultado del Benidorm Fest

Tras proclamarse ganadora del Benidorm Fest, Chanel, se ha convertido en la representante de España en Eurovisión 2022. Una victoria que ha terminado en polémica. Sobre todo, por la decisión del jurado del certamen, que le dio la máxima puntuación a la artista de origen cubano, que contradiría así la opinión del jurado demoscópico y del público a través de sus llamadas telefónicas y sus SMS, que se habían decantado por Tanxugueiras.

Una controvertida decisión que también han criticado numerosos rostros de nuestro país, entre ellos, Jordi Évole. A través de su perfil oficial de Twitter, el periodista no ha podido evitar mostrar su indignación con el resultado.

"Jugamos como nunca. Perdimos como siempre. Vamoooooos Rigoberta Bandini, Vamoooooos Tanxugueiras", ha escrito el conductor de Lo de Évole de La Sexta.

Los famosos, indignados por el resultado del Benidorm Fest

La controversia creada con el resultado de la final ha sido tal que incluso rostros famosos de TVE tambien han mostrado su desacuerdo con el jurado del Benidorm Fest. Es el caso de la periodista Paloma del Río.

"El jurado profesional tendrá que estar, digo yo, pero desde el primer día ha condicionado las posiciones subiendo a los primeros puestos a canciones que el jurado demoscópico y el popular han quitado de ahí a las primeras de cambio. Esto es para pensarlo", ha dicho del Río.

Amén Rosa. El jurado profesional tendrá que estar, digo yo, pero desde el primer día ha condicionado las posiciones subiendo a los primeros puestos a canciones que el jurado demoscópico y el popular han quitado de ahí a las primeras de cambio. Esto es para pensarlo https://t.co/vABpVGbiXA — palomadelrioTVE (@PalomadelrioTVE) January 29, 2022

Pero la veterana periodista iba más allá: "Jurado Demoscópico: 350 personas. Jurado popular: ni se sabe el número de llamadas. Jurado Técnico: 5 personas. Y estas 5 personas condicionan lo que los otros dos jurados han decidido. El festival que 'ellos' quieren", ha sentenciado.

Otra rostro muy unido al deporte, la atleta Ana Peleteiro, también ha mostrado su indignación en Twitter por lo ocurrido. Peleteiro, que llevaba ya días apoyando a Tanxugueiras, no ha podido ser más clara en un mensaje que en apenas 15 minutos superaba ya los 4.000 'me gusta': "Señoritos del jurado no sabéis la oportunidad que acabamos de perder por vuestra culpa. TANXU SEMPRE".

