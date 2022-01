Gonzalo Hermida no podrá actuar en la final del Benidorm Fest: sigue siendo positivo en Covid

Gonzalo Hermida no podrá actuar en la final de Benidorm Fest que se celebra este sábado por la noche para elegir al candidato español de Eurovisión 2022. Dio positivo en coronavirus el martes, el viernes y también en el test de antígenos que se ha hecho esta mañana.

Puesto que finalmente no podrá actuar sobre el escenario se emitirá el videoclip de su canción, Quién lo diría, al igual que se hizo el jueves durante la segunda semifinal.

"No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me está dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas increíbles de cantar y poner mi corazón en ese escenario", ha anunciado el propio músico gaditano en sus redes junto a una imagen del test positivo.

El contagio de Hermida se anunció el martes 25 de enero y le impidió participar presencialmente en la segunda semifinal del evento que La 1 emitió este jueves. En lugar de ello, los espectadores tuvieron que conformarse con la emisión del videoclip de su canción.

A pesar de ello, el joven cantante y compositor logró su clasificación para la final de este sábado, 29 de enero, en la que también competirán por representar a España en Eurovisión los artistas Rigoberta Bandini (Ay Mama), Chanel (SloMo), Tanxugueiras (Terra), Rayden (Calle de la llorería), Xeinn (Eco), Blanca Paloma (Secreto de agua) y Varry Brava (Raffaella).