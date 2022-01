¿Acabará Marta Riesco como colaboradora en 'Sálvame'?: ya ha recibido una oferta de Jorge Javier

Marta Riesco estuvo desde el lunes desplazada en Vitoria para informar del culebrón Iñaki Urdangarin-Ainhoa Armentia, el tema que acapara los contenidos de los programas de televisión y que ha dejado en segundo lugar su propia historia con Antonio David, que era el tema estrella hasta hace una semana.

Riesco informaba, como otros periodistas, de la entrada y salida de los protagonistas de la oficina donde trabajan en la capital alavesa. Mientras esperaban a Armentia al término de su jornada laboral, Sálvame conectó este martes con Kike Calleja y Jorge Javier pidió a su reportero que hablase con Marta Riesco para obtener alguna información sobre la situación de su relación con Antonio David Flores.

Riesco no habló de su pareja, pero sí se puso en pinganillo para responder a algunas preguntas que le hizo el presentador, sobre todo las relacionadas con la demanda que va a presentar contra Anabel Pantoja. "Sí, por supuesto que he demandado a Anabel. Tengo ganas de verte en los juzgados", dijo la periodista de El programa de Ana Rosa. "Ya son muchas veces haciendo daño. Si le dices algo llora y se va de plató, pero a ti te mete todo lo que hace falta. Voy a ir por lo civil y lo penal contra Anabel", añadió la periodista, que tuvo un bronco rifirrafe con la sobrina de Isabel Pantoja. "Tú a un banquillo como tu tía", soltó Riesco. "Tú llévame donde quieras, a mi tía ni la toques", se defendió Anabel.

¿Ha sido apartada Marta Riesco de 'El programa de Ana Rosa'?

Para sorpresa de los espectadores, Riesco no apareció este miércoles en El programa de Ana Rosa y fue una compañera de Ya es mediodía (la misma productora) la que informó sobre la última hora del 'caso Urdangarin' desde Vitoria.

Muchos pensaron que su ausencia se debía a un tirón de orejas de sus jefes por hablar con otro programa. "Diego Arrabal que Marta ha sido expulsada de este programa, nada más lejos de la realidad", aclaró Joaquín Prat sobre una información que el colaborador de Viva la vida colgó en su canal de Youtube. "Marta Riesco está de día libre y mañana cuando vuelva estará trabajando en este programa", apuntó el presentador de El programa de Ana Rosa.

La oferta de 'Sálvame' a Marta Riesco

Durante la charla en Sálvame, Jorge Javier dejó claro a Marta Riesco que no le gustaba Antonio David como novio, pero el presentador acercó posturas con la reportera y aprovechó que estaba hablando para el programa -y que había protagonizado un fuerte enganchón con Anabel Pantoja- para lanzarle una oferta laboral.

"Ya estás tardando en venir a trabajar con nosotros", comentó Vázquez. "Le tendré que pedir permiso a la jefa", se limitó a decir Marta Riesco, en referencia a Ana Rosa Quintana, presentadora del programa donde trabaja y dueña de Unicorn, la productora que lo produce. El órdago de Jorge Javier fue a más. "No, no. No queremos compartir. Queremos que te vengas con nosotros y así dejas de levantarte a las cinco de la mañana", bromeó sobre los madrugones de Riesco a los que ella misma ha hecho alusión cuando ha recordado que quiere ser reportera y no cruzar la línea y convertirse en personaje.

Riesco reapareció en televisión este mismo miércoles en Ya son las ocho, sentada en plató. La periodista aprovechó su presencia en el programa que también produce Unicorn para pronunciarse sobre la oferta de Jorge Javier. "Yo estoy muy bien donde estoy, estoy muy contenta, me quieren mucho, me respetan mucho y no puedo estar en mejor sitio, la verdad. Así que, de momento, no. Nunca puedes decir nunca en la vida, pero no", zanjó.

Entidades Marta Riesco Periodista de 'El programa de Ana Rosa' Periodista de 'El programa de Ana Rosa'