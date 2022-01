Jorge Javier niega que 'Sálvame' esté acabado en Telecinco: "Vamos a continuar"

Jorge Javier Vázquez lleva casi 13 años al frente de Sálvame, el programa que Telecinco emite todas las tardes y que ahora atraviesa un momento delicado de salud, con una audiencia debilitada por el empuje de Antena 3 y su serie turca Tierra amarga.

Esta crisis ha provocado que Mediaset haya comenzado a introducir cambios en las tardes. El primero fue el estreno de Sálvame Lemon Tea, un tramo diferenciado del resto con María Patiño y Terelu Campos como presentadoras. La situación, sin embargo, parece no preocupar a Jorge Javier. "Aquí no tenemos una sensación de alarmismo. Parece que hay quien coge un hueso y no lo suelta hasta el final", explica en 20 minutos cuando le preguntan por el "ruido" que está generando el programa en las últimas fechas.

El presentador tampoco cree que el formato esté agotado. "No creo que esté muy acabado. Estamos todos encantados de seguir trabajando y vamos a continuar. No vamos a dejar ese hueco que nos ha costado tantos años conseguir. Para nosotros venir a trabajar es una fiesta", dice. Asimismo, niega que vaya a dejar la televisión ni el magacín vespertino. "¡Claro que no! Nunca dije que me iba. Es más, sí me quitaran Sálvame me quedaría huérfano".

En cualquier caso, el comunicador catalán reconoce que los rivales son duros y que eso es algo que motiva. "A mí me pone tener competencia porque cuando estás sin competencia te adocenas. En televisión no hay que dar nada por seguro y hay que luchar cada día por tener tu sitio, que es lo que hacemos en el programa. Esto tiene mucho que ver con la resiliencia, adaptarte a las circunstancias y seguir", comenta.

"He aprendido que hablar de política en televisión no es necesario"

Por otra parte, Jorge Javier admite no tiene que seguir hablando de política en Sálvame después de haber protagonizado varios encontronazos con algunos colaboradores y de aquel célebre "este es un programa de rojos y maricones" que soltó una tarde. "He aprendido que hablar de política en televisión no es necesario. Sobre todo porque la gente que conecta con Sálvame no lo hace para que le hablemos de política. No quiero que nadie se sienta excluido ni aprovechar mi altavoz".

