El plan de TVE para cerrar el paso al Covid en el Benidorm Fest: test a los contactos de Gonzalo Hermida y una petición a los concursantes

TVE busca soluciones para que el Benidorm Fest pueda salir adelante y los problemas no vayan más allá del positivo por Covid de Gonzalo Hermida, uno de los aspirantes que este jueves tendría que actuar en la segunda semifinal del concurso.

El músico gaditano no podrá disfrutar en vivo la preselección. En su lugar, la semifinal emitirá, tal y como estaba previsto si esto sucedía, el videoclip de su balada 'Quién lo diría'. Hay que recordar que Hermida no había llegado a ensayar cuando ha dado positivo, por lo que no hay una grabación de respaldo que se pueda emitir en lugar de la que debería hacer en directo.

Por otra parte, la organización del Benidorm Fest ha comenzado a hacer test de antígenos a todas las personas que han sido contacto estrecho con Gonzalo Hermida y ha solicitado a los artistas de la preselección extremar las precauciones para evitar futuros positivos en coronavirus, tal y como ha explicado la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre, en el bus de 'La Gran Consulta' celebrado este martes en el Paseo Marítimo de Benidorm.

La organización suspende la ruda de prensa con los candidatos

Las medidas para evitar que los problemas sean mayores también afectan a la agenda de actividades del Benidorm Fest. Por ejemplo, la rueda de prensa que iban a protagonizar los artistas de la primera semifinal esta tarde -Varry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Unique, Tanxugueiras y Chanel- ha sido suspendida para evitar lo máximo posible riesgo de contagios.

Además, en la rueda de prensa prevista para este miércoles, a las 11.30, que iban a protagonizar los 13 artistas en el Mirador del Castillo, estarán solo los presentadores del Benidorm Fest: Inés Hernand, Máxim Huerta y Alaska.