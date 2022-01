Fuerte enganchón entre Esperanza Aguirre y Risto Mejide: "Me siento atacada"

Risto Mejide y Esperanza Aguirre han protagonizado un tenso enganchón en Todo es mentira, el programa que el presentador catalán conduce en Cuatro. La expresidenta de la Comunidad de Madrid participa en ese espacio como tertuliana.

La situación comenzó cuando Risto aprovechó para poner sobre la mesa una información publicada por El País hace unos días sobre una sentencia que condenaba al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pagar 30 millones de euros a la adjudicataria del hospital Puerta del Hierro (Majadahonda) por 135 'camas fantasma'.

Lea también: La sexta ola alcanza a Broncano: da positivo en Covid y Grison asume el "papelón" de presentar 'La Resistencia'

"Nunca existieron porque tú las ordenaste retirar, pero la concesionaria las tiene que seguir cobrando y en esas estamos, teniendo que pagar esas decisiones", planteó Risto ante Esperanza Aguirre. "Todo esto ha ocurrido después de irme de la Comunidad", se excusó Aguirre, que recordó que era una "cuestión judicial" que seguramente iba a ser recurrida.

"Yo tomé una decisión política: los hospitales públicos tenían que tener las mismas facilidades que los privados", insistió Aguirre. "Estoy muy orgullosa de haber decidido que los hospitales públicos tengan habitaciones individuales, políticamente muy orgullosa y satisfecha", dejó claro la colaboradora, que comenzó a elevar el tono. "¿Y estás orgullosa de cómo se hizo?", preguntó Risto. "Sí, supongo que lo harían bien, al interventor le pareció que estaba todo bien y a todos los servicios de contratación también. Un presidente no se ocupa de redactar los contratos", manifestó Aguirre.

Aguirre, muy molesta con Risto Mejide: "Me siento atacada"

En ese momento, la expresidenta madrileña comenzó a molestarse con el presentador por el papel en el que se había visto envuelta. "Yo creía que aquí era una comentarista, no sabía que era una entrevistada para que me atacaras por lo que ha salido hace 15 días", espetó Aguirre, "pero estoy encantada en contestarte".

Lea también: El mal arranque de 'Secret Story' obliga a tomar medidas: Mediaset pone a trabajar a todos sus programas para levantar la audiencia

"Si te lo tomas como un ataque, no es culpa mía", contestó el presentador. "Sí, lo siento como un ataque porque no es una noticia de hoy. Me parece fenomenal que lo hagas, pero creía que venía de comentarista", repitió Aguirre. "Pues comenta tus propias noticias", zanjó el presentador.

Entidades Esperanza Aguirre Expresidenta de la Comunidad de Madrid con el PP Expresidenta de la Comunidad de Madrid con el PP Risto Mejide