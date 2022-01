La sexta ola alcanza a Broncano: da positivo en Covid y Grison asume el "papelón" de presentar 'La Resistencia'

La sexta ola de la Covid-19 también ha afectado a La Resistencia, el programa que cada noche emite Movistar+. Su presentador, David Broncano, ha dado positivo y deberá permanecer aislado una semana, tal y como establecen los protocolos actuales.

El confinamiento del showman obligó al programa de #0 a reaccionar y buscar una solución urgente para que la grabación de este lunes saliese adelante. Grison, uno de los colaboradores habituales de Broncano, fue el elegido para presentar La Resistencia y conducir la entrevista, que en esta ocasión tenía a la cantante Merche como invitada.

"Lo vas a hacer genial", animaban a Grison sus compañeros Ricardo Castella y Jorge Ponce. "Teníais que habérmelo dicho antes", se le escuchó decir al beatboxer entre bambalinas, antes de que se descubriese el telón. "¿Se lo dijeron antes a Nuria Roca?", bromearon sobre el día que la presentadora valenciana ocupó el puesto de Pablo Motos en El Hormiguero.

Una vez desapareció el telón, Grison dio las explicaciones oportunas al público. "Nada, que ha dado positivo David y me toca presentar. Espero que me arropéis y que nos divirtamos un poco. Vaya papelón, chaval", manifestó. Más tarde, Broncano apareció a través de una videollamada desde su casa, donde tiene un equipo para poder trabajar a distancia.

"Esto lo tengo montado por si hay un colapso mundial. Durante la pandemia, hacía el programa de radio desde aquí. Así, si Movistar colapsa, yo puedo seguir emitiendo La Resistencia desde mi casa", explicó. "Podría ser streamer perfectamente, no lo soy porque hay que trabajar mucho", bromeó el presentador, que confirmó a Grison que le tocaba liderar el programa. "¿Te lo han dicho? Hoy presentas tú", apuntó. "Mañana Jorge [Ponce] o Ricardo [Castella], el miércoles el otro, y el jueves podría hacerlo Candela...", dijo Broncano, que estará toda la semana sin poder acudir a su cita con los espectadores de Movistar. Así las cosas, Grison se hizo cargo y condujo el programa y la entrevista con Merche.

"Si se me alarga el virus, me meto a streamear en Twitch"



"No soy streamer porque hay que trabajar mucho"



"Puedo seguir emitiendo la puta Resistencia desde mi casa"



Le ha faltado decir "¡DISFRUTAD DEL VIAJE, CHAVALES!" pic.twitter.com/iLfu37r5dZ