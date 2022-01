"Como tengas más audiencia que yo, hablaremos": ¿Tiene Nuria Roca motivos para 'enfadarse' con Juan del Val?

Nuria Roca está confinada tras dar positivo por Covid-19 hace unos días. La presentadora permanece en casa guardando cuarentena y esta semana no ha podido atender sus compromisos televisivos. El jueves no asistió a El Hormiguero (lo hizo por videollamada) y este domingo no ha podido presentar La Roca, el programa que conduce en La Sexta.

Juan del Val, marido de Nuria Roca y colaborador del magacín dominical, ha sido quien ha pilotado el programa en solitario, aunque bajo la atenta mirada de la valencina, que siguió desde casa las cuatro horas de programa. Además, habló al principio y al final de La Roca.

Antes de despedirse, Del Val conectó con su pareja, "la jefa". "He disfrutado mucho. Juan, enhorabuena. A veces hace falta colocarse a una distancia para tener perspectiva y ver las cosas desde otro prisma", dijo Nuria desde su dormitorio, donde pasa estos días aislada. "He disfrutado mucho y mi enhorabuena a todo el equipo y a ti", añadió.



En ese momento, Nuria Roca lanzó una divertida advertencia que ya hizo el jueves en El Hormiguero. "Como mañana tengas más audiencia, hablaremos", espetó Nuria Roca antes de despedirse de la audiencia. "El próximo domingo vendrá la mejor presentadora que hay, que es Nuria Roca", dijo Del Val. "Pero aunque seas la mejor, el equipo lo pone muy fácil", apuntó él.

¿Qué audiencia consiguió Juan del Val al frente del programa de Nuria Roca?



Dicho esto, ¿qué audiencia consiguió Juan del Val en La Roca? El magacín de La Sexta anotó este domingo un 4,1% 526.000 espectadores, según Dos30, prácticamente el mismo dato que Roca cosechó una semana antes (4,2% 540.000). De hecho, el espacio se ha movido en esos registros desde su estreno, a comienzos de octubre, cuando firmó un 4,6% en su primer día. Estas cifras están por debajo de Liarla Pardo, que se movía entre el 6% y 7%. La Roca, no obstante, está en línea con los datos de La Sexta, cuya media este domingo fue de 4,2%.

#LaRoca14 se mantiene como el espacio de mayor aportación del día de #LaSexta con un 4.1% de cuota, 526.000 espectadores y + de 5M de contactos acumulados



