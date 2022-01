Tensión en 'Secret Story': Jonathan salta de la grada para responder a Yoli y Toñi Moreno tiene que intervenir

Jonathan Vaquero se ha convertido en uno de los protagonistas de Secret Story, a pesar de que no es uno de los concursantes que habitan en la famosa casa de Guadalix de la Sierra. El hermano de Cora -ella sí es participante- es su defensor en los platós, una labor que desempeña con un estilo especialmente llamativo que empieza a resultar cansino para algunos colaboradores.

Jonathan protagonizó un momento especialmente incómodo durante el debate que presenta Toñi Moreno los domingos por la noche en Telecinco. Sentado en la grada, el joven tuvo algún rifirrafe con Yoli Calamonte, exconcursante de GH, que ya ha manifestado que no le cae especialmente bien.

"Me parece maravillosa la relación entre Elena y tu hermana", dijo Yoli. "De echo, tu hermana me gusta, pero el representante que han traído, a mí no ", añadió la colaboradora en referencia al propio Jonathan. "Es que a ti te tiene que gustar mi hermana, no yo, guapísima", se excusó él desde la grada, a unos metros de Yoli.

En ese momento, Jonathan dio un salto, bajó al plató y se acercó a Yoli. "¿No te gusta esto?", preguntó mientras lanzaba un beso al aire dirigido a la colaboradora. La cara de Yoli era un poema. "Aquí estamos para valorar el concurso de mi hermana corazón", apuntó el hermano de Cora.

Toñi Moreno advierte a Jonathan: "Desde tu sitio"

Toñi Moreno tuvo que intervenir de inmediato, recordando a Jonathan que no se podía acercar a los colaboradores, entre otras cosas porque había que guardar la distancia de seguridad. "Jonathan, te voy a decir una cosa", advirtió la presentadora. "¿Me vas a regañar?", comentó él. "A regañar nunca en la vida, pero, ¿tú por qué crees que hay tanta distancia entre todos nosotros? Porque estamos en pandemia. Te voy a pedir que todo lo que tengas que decir, como lo hablas siempre, con educación, lo digas desde tu sitio", dejó claro la presentadora.

Sentado de nuevo en la grada, Jonathan volvió a intervenir refiriéndose a Yoli. "Me calienta y los que somos de sangre caliente pues fluimos. Yo soy un tigre hambriento que al final te voy a devorar", espetó el hermano de Cora.

