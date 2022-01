Sorpresa en 'Sálvame': Belén Esteban confiesa que le queda "muy poco" para dejar la televisión

Sorpresa mayúscula con la que se han despertado los espectadores de Sálvame este domingo, 23 de enero. Belén Esteban, uno de los rostros más populares de Telecinco, ha anunciado en el Deluxe que le queda "muy poco" para abandonar la televisión.

Aunque ha renovado hace poco su contrato con La Fábrica de la Tele, 'la princesa del pueblo' le ha confesado a Jorge Javier que su retirada televisiva es una realidad sobre la que lleva reflexionando mucho tiempo.

Lea también: Belén Esteban cree que Paz Padilla es la Djokovic de Telecinco: el motivo de su bronca

"Si no lo he hecho todavía ha sido por mi marido y por mi hija, porque a ella le encanta que esté en Sálvame y ver que no estoy en casa. A mí la casa enseguida se me cae encima", ha confesado la de Paracuellos. "No es que quiera decir que me voy a ir ya, pero a mí ya me queda poco. Yo cuando deje la tele me voy de la tele", ha insistido.

Belén tiene una razón de peso por la que dejar el formato de Mediaset: "Mi madre vive en Benidorm y me he pasado muchos meses sin verla. Y ahora me necesita más. Hay personas que me necesitan y tengo que estar porque no me lo perdonaría", añadía. "A lo mejor (la decisión) podría ser equivocada y me lo tengo que plantear poco a poco, pero ya mucho no", ha sentenciado.

Cabe recordar que Belén Esteban lleva ligada a Telecinco desde el año 2004 con Día a día, aunque no fue hasta 2009 cuando inició su andadura en Sálvame, que emitió su primer programa en marzo de ese mismo año.

Entidades Belén Esteban Menéndez Colaboradora de televisión Colaboradora de televisión