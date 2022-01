Emma García vuelve a 'Viva la vida' tras superar el Covid por segunda vez: "Gracias por vuestro cariño"

Emma García ha vuelto este sábado a Viva la vida, el programa de Telecinco que presenta desde 2018. La periodista, de 48 años, se tuvo que ausentar por enfermedad el pasado fin se semana, en el que fue sustituida por Sandra Barneda.

"Te echamos de menos, tanto nosotros como todo el equipo, recupérate pronto, que te pongas buena pronto", explicaba Barneda al inicio del programa. Un mensaje de ánimo para desearle una pronta recuperación que hizo saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de la presentadora.

Lea también: Emma García frena 'Viva la vida' por una conversación sobre 'Sálvame': "Nos hemos ido de madre"

Sin embargo, no ha sido hasta este sábado cuando la conductora de Mediaset ha confirmado el motivo que la llevó a no trabajar durante el 15 y 16 de enero, como habitualmente hace cada fin de semana: "Vengo sensible por todo el cariño que me habéis dado. Todo ha ido fenomenal. Después de siete días confinada, vuelvo con muchas ganas y con mucha alegría. Gracias por vuestro cariño". Se trata de la segunda vez que Emma García tiene que confinarse debido a un positivo. La primera fue a finales del fatídico año en el que comenzó la pandemia, 2020.

También García dedicó unas tiernas palabras a su madre: "Me han cuidado fenomenal como tú lo hubieses hecho, ama". Además, tuvo un mensaje de cariño dirigido a su sustituta: "Quiero mandar un beso muy fuerte a mi compañera Sandra Barneda por su profesionalidad y el cariño que ha mostrado hacia a mí. Gracias, gracias y gracias".

Entidades Emma García Presentadora Presentadora