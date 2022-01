Ricky Merino, estrella de la tele en Reino Unido: presentador de un reality y el defensor viral de la paella valenciana

A Ricky Merino le conocimos en Operación Triunfo como concursante de la edición de 2017. Además de su trabajo en la música -ahora protagoniza con Bustamante el musical Ghost-, el mallorquín se está trabajando una carrera como presentador de televisión que le ha llevado a dar el pelotazo en Reino Unido.

Ricky Merino acaba de debutar al frente del dating show The Language Of Love, un programa que emite la cadena privada Channel 4 en el que un grupo de británicos y españoles conviven en una finca andaluza con el objetivo de descubrir si son capaces de enamorarse a pesar de no hablar el mismo idioma.

El español lo presenta con Davinia McCall, toda una institución para los espectadores británicos, ya que ella condujo Gran Hermano entre 2000 y 2010. "Conocía a Davina, pero hasta que empezamos a grabar no comprendí el gran icono que es en la televisión británica. Fue la presentadora de Big Brother durante muchísimos años. En el rodaje podía sentir la admiración que siente todo el mundo hacia ella, tanto los pretendientes como el equipo del programa", explica Merino, que está empezando a hacerse un nombre entre los espectadores de Reino Unido.

La defensa de la paella, el vídeo viral de Ricky Merino en la televisión británica

De hecho, esta semana ha estado de promoción por el país y ha participado en Steph's Packed Lunch, el morning show de Channel 4, donde protagonizó un momento que se ha hecho viral. Todo comenzó cuando la presentadora del programa preguntó por una paella que aparecía en el dating que presenta Ricky.

"Eso fue horrible... quiero decir, eso no era una paella tradicional", explicó el artista, que salió en defensa del plato más famoso de nuestra gastronomía para dejar claro que no es lo mismo una paella que un "arroz con cosas", como lo que había comido los participantes. "En España, hay un lugar que se llama Valencia y la paella es de ahí. No es que la paella sea española, es que es de Valencia", aclaró también Ricky. En su periplo por Reino Unido, el artista también se ha llevado el protagonismo de la prensa escrita, con una entrevista en The Sun.

The Language Of Love tiene ocho entregas de una hora de duración. Aunque es el primer formato internacional que conduce Merino, no es su primera vez ante las cámaras como presentador. Hay que recordar que presentó El Chat de OT 2018 en TVE. Más tarde se hizo cargo del concurso ¡A cantar! en Netflix.

